白宮新任發言人：美中關係目前令人失望與懊惱

美國白宮發言人凱莉·麥克納尼（Kayleigh McEnany）在周三的記者會上回復有關美中關係現狀的置評請求時表示，目前兩國關係“令人失望與懊惱”。她稱，中國在應對新冠病毒疫情問題上的一些決定，令特朗普總統感到不滿，並將美國人的生命置於險境。

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曾擔任美國共和黨全國委員會發言人、特朗普2020競選團隊發言人的麥克納尼在今年4月7日被正式任命為新任白宮新聞發言人。她在當天的記者會上回答有關對美中關係現狀的看法時回應稱，“目前，這是令人失望和懊惱的關係，因為總統已經表示過，中國採取的一些決定讓美國人的生命置於險境，這些決定是如何讓他感到懊惱的。我只是與你們分享幾個例子。比如中國沒有分享基因測序，直到上海的一位教授獨自提供以後。在那個基因測序被分享之後的第二天，這家實驗室被關閉，理由是所謂‘整改 ’。世界衛生組織在人傳人的信息方面行動遲緩，而中國並沒有及時提供這一信息。中國沒有允許美國調查人員入境去了解，那些決定將美國人的生命置於險境。總統當然對此不滿。”

面對記者追問中國是否為美國可靠的合作夥伴時，麥克納尼則回答說，“總統與中國有過合作，也曾挺身面對中國，與中國達成了第一階段協議。這是巨大的勝利。有2500億美元。總統設法把它做成了。總統對中國讓我們走到與中國達成第一階段協議這一步表示讚賞。接下來怎麼做，我還是等總統來決定吧，在這個問題上，我當然不想搶在他前面。”

值得一提的是，麥克納尼在本月1日首次參加由她主持的白宮記者會上面對媒體承諾，在擔任這一職位期間“永遠不會說謊”。她向在座媒體表示， “我永遠不會對你們說謊，我向你們保證。”而在周三的記者會上，面對有記者向她提問，她曾提到，特朗普不會讓新冠肺炎進入美國，現在會不會收回當時的話。麥克納尼隨即一口氣懟遍台下4家美國媒體：Vox要不要收回“新冠肺炎不會出現致命大流行”這句話？紐約時報你要不要收回“恐懼比病毒傳播更快”這句話？……說完離開了會場。