觀望中國人大會議進展 蓬佩奧延期向美國會上交香港報告

美國國務卿蓬佩奧5月6日在記者會上表示，鑒於中國全國人大會議即將召開，美國國務院將推後向國會遞交其對香港是否仍享有“充分自治”的年度評估報告。

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美國總統特朗普在去年11月簽署了《香港人權民主法案》，使之正式成為美國法律。《香港人權與民主法》要求美國國務卿每年檢視香港自治情況，是否符合美國給予香港的特殊關稅地位要求，以及容許國務院制裁打壓反修例抗爭及香港人權者，範圍包括凍結制裁人士在美國的財產及拒發籤證等。另據1992年生效的美國《香港政策法》，香港在貿易、運輸等領域被美國視為擁有和中國大陸不同的特殊地位。但是如果美國總統認定，這個特別行政區已經"不具備充分的自治地位"，就有權簽署一份行政令，中止香港與其他中國城市不同的特殊待遇。

蓬佩奧在當天的例行記者會問答環節前，主動提到目前美國國務院將延遲向國會發表年度《香港政策法》報告，但無交代會延遲至何時，只稱將審視香港自治情況，以便美國考慮北京在全國人民代表大會前，可能有任何進一步削弱港人自治的其他行動。值得一提的是，就在新冠疫情全球暴發的近期，香港發生了多起針對去年反修例運動抗議的受關注事件。其中包括有關“兩辦”是否受《基本法》第22條約束的爭議，以及港府在上月對15名香港知名泛民派人士的逮捕及檢控和近日由1500逾香港前政要和名流籌建的“香港再出發大聯盟”宣布正式成立等。而在香港多名知名泛民派人士同日被捕的消息傳出後，美國國會共和、民主兩黨多名要員表示譴責。美眾議院議長佩洛西更是一度在推特上呼籲特朗普，要求其執行《香港人權與民主法》。

事實上，蓬佩奧本人在近期也曾多次評論香港問題。他在4月23日批評北京，在全球疫情大暴發期間頻頻作出挑釁行徑，侵蝕香港的高度自治，拘捕李柱銘等15名民主派人士。他在29日提出，華盛頓方面持續關注北京干預香港自治，並表明反對香港《基本法》第23條立法，指任何在香港實施嚴厲國家安全立法的舉動，都不符合北京對“一國兩制”的承諾，及危害美國在港利益。對此，中國外交部發言人耿爽則回應指，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干涉，批評美方個別人士顛倒黑白、挑撥離間的圖謀不會得逞。

值得注意的是，港澳辦發言人本月6日亦進一步表態稱，“ ‘黑暴’一日不除，香港一日不寧。”發言中，港府發言人提出，“香港的最大禍患來自於其內部，就是公然叫囂和實施‘攬炒’的黑暴勢力。這股勢力居心最毒、破壞最大、為禍最烈。自去年6月以來，他們公然挑戰‘一國兩制’原則底線，踐踏法治，破壞社會秩序，打砸燒搶公私財物，危害民眾生命安全，嚴重損害香港營商環境和國際形象”。發言人強調，“必須嚴正指出，‘黑暴’‘攬炒’是香港社會的政治病毒，是‘一國兩制’的大敵。‘黑暴’一日不除，香港一日不寧。中央絕不會坐視這股破壞性力量肆意癲狂。”