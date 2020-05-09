委國馬杜羅高調起訴美國特種兵 指控特朗普與瓜伊多 特朗普明指如入侵絕不如此偷偷摸摸

委內瑞拉檢察當局依涉犯恐怖主義與共謀等罪起訴兩名前美軍特種部隊士兵，兩人被控參與意圖推翻委國總統馬杜羅，但以失敗告終的行動。馬杜羅指控美國總統特朗普與委內瑞拉反對派領袖瓜伊多是未遂政變幕後策畫。特朗普昨天晚上接受美國電視採訪，否認背後策畫事件，並說，「如果我要入侵委內瑞拉，才不會偷偷摸摸。我會堂而皇之地去，讓他們一點辦法都沒有，我才不會派那麼一小撮人，而是派大軍過去。那才叫入侵。」

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社昨夜今晨報道，委內瑞拉起訴2前美軍特戰兵，特朗普否認背後搞政變。

據委內瑞拉檢察總長周五指出，已依涉犯恐怖主義與共謀等罪起訴兩名前美軍特種部隊士兵，兩人被控參與意圖推翻委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）、但以失敗告終的行動。

被起訴的兩名前美軍為34歲的鄧曼（Luke Alexander Denman）與41歲的柏利（Airan Berry）。委國軍方共逮捕包含兩人在內的17人，並宣布成功挫敗3日凌晨一場由傭兵所發動的入侵。

據委國檢察總長沙柏（Tarek William Saab）表示，鄧曼及柏利已依涉犯恐怖主義、共謀、非法販運戰爭武器與結夥犯罪被起訴，可能面臨25年到30年有期徒刑。另有8名入侵者據報在事件中遭擊斃。

報道稱，馬杜羅指控美國總統特朗普在幕後指揮入侵行動，並形容這場失敗突襲是1961年古巴豬灣（Bay of Pigs）事件翻版。當年美國政府秘密資助一些流亡古巴人，並指使他們從豬灣入侵，試圖推翻古巴強人卡斯特羅（Fidel Castro），但計畫遭古巴挫敗。

法新社說，特朗普完全否認馬杜羅的指控，他接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說：「如果我要入侵委內瑞拉，才不會偷偷摸摸。我會堂而皇之地去，讓他們一點辦法都沒有，我才不會派那麼一小撮人，而是派大軍過去。那才叫入侵。」

據美國軍方證實，鄧曼與柏利兩人為前「綠扁帽」部隊成員，曾派駐伊拉克。「綠扁帽」是美國陸軍特種部隊的外號。

據委國檢察總長沙柏（Tarek William Saab）表示，委內瑞拉已申請國際拘捕令，要抓前美國軍醫古德羅（Jordan Goudreau）；古德羅被控組織與訓練這次入侵的傭兵部隊。

沙柏指控委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）幕後策畫這場流產入侵；瓜伊多獲美國與其他50多國撐腰，挑戰馬杜羅的總統地位。沙柏還指控瓜伊多利用美國查扣的委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）資金，簽下一紙2.12億美元的合約雇請傭兵。沙柏說，另已申請國際緝拿令抓捕旅居美國的委內瑞拉人倫登（Juan Jose Rendon）與維加拉（Sergio Vergara）。

倫登是瓜伊多的顧問，他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，坦承與古德羅所創的私人保全公司Silvercorp USA簽約。

據報道，長時間撲朔迷離。法新社說，參與過伊拉克與阿富汗戰爭退伍的古德羅也在一則影片里坦承確有入侵行動，還說公司與委國反對派有簽約，他拿出一份所謂瓜伊多簽字的合約，但被瓜伊多否認