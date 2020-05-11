特朗普計畫廣攬芯片生產留在美國本土

兩家芯片製造商的代表透露，美國總統特朗普政府正與半導體公司商討在美國建立芯片廠事宜。涉此計畫的企業，除了英特爾，蘋果，或還有台積電。

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據路透社報道說，特朗普政府與芯片商商討在美建廠事宜。兩家芯片製造商的代表周日表示，美國總統特朗普政府正與半導體公司商討在美國建立芯片廠事宜。

英特爾(INTC.O)發言人William Moss在一份電子郵件聲明中表示，英特爾正與美國國防部就改善微電子及相關技術的國內來源進行討論。據該聲明說，“英特爾已做好準備與美國政府合作運營一家美國自家的晶圓代工廠，並提供各種安全的微電子產品。”

路透社說，另一方面，台積電 (2330.TW)(TSM.N)在與美國商務部商討在美建廠事宜，但該公司稱尚未做出最終決定。

據台積電發言人高孟華(Nina Kao)在聲明中稱，“我們正在積極評估所有合適的地點，包括在美國的地點，但還沒有具體計畫。”

華爾街日報稍早報道了特朗普政府與芯片廠商進行討論的消息，並稱台積電還在與其最大客戶之一蘋果協商在美國建芯片廠的問題。台積電未就與蘋果協商消息發表置評。

華爾街日報還提及，美國官員在考慮幫助韓國三星(005930.KS)擴大在美國的代工業務。美國商務部、三星和蘋果周日均未回復置評要求。