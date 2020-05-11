納瓦羅堅稱病毒可能來自武漢P4實驗室 並指中國只花60天就摧毀美國經濟

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周日5月10日接受美國大眾新聞（Fox News）的訪問時表示，“我們知道約在11月中旬，中國武漢出現‘零號病人’。我們知道病毒有可能來自P4地下室實驗室。”納瓦羅並說，新冠病毒爆發後60天，中國共產黨摧毀特朗普“漂亮的經濟表現”。

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據雅虎新聞今天報道稱，病毒可能來自武漢P4實驗室，白宮顧問納瓦羅：中共只花60天就摧毀美國經濟。

白宮貿易顧問納瓦羅在接受獨家採訪時也說，特朗普總統“三年來建造世界上最強大、最漂亮的經濟體，但中國共產黨只花60天就摧毀美國經濟。

據該報道，全球關注中國審查新冠病毒訊息之際，納瓦羅在眾議院共和黨議員成立“中國特別工作組”三天後，要求協調一項重大戰略：應付北京的地緣政治威脅。據《華盛頓郵報》說，該工作小組將確定優先事項，收集資訊，並協調各種方法，以對付中國威脅，包括相應適用的法律。該小組還將研究中國在美國的影響力，其掌控的國際組織，供應煉等方面的勢力，以及中國在新冠病毒大流行當中的作用。一些美國官員指出，武漢病毒研究所可能不慎泄漏新冠病毒。

據該報道，納瓦羅接受採訪時接著說：“我們知道約在11月中旬，中國武漢出現‘零號病人’，我們知道病毒有可能來自P4地下室的武器實驗室。據納瓦羅繼續說：“在11月中旬後的兩個月裡面，我們知道中國將這種病毒隱藏在世界衛生組織（WHO）的庇護下，而中共不準武漢客機飛往中國各地，卻讓武漢客機飛至紐約和米蘭等全球各地，導致整個世界大流行新冠病毒。”

據阿肯色州參議員湯姆•科頓（Tom Cotton）在同一個節目上表示：“毫無疑問，習近平和中共高級官員一直在向[世界衛生組織]施加壓力，WHO直到12月還在低估這種病毒的風險。看起來，中共大概早在12月初就知道，這種病毒對人類極具傳染性，對某些人來說是致命的。然而，他們想挽回面子。”

報道稱，科頓還提出一份新報告，該報告表明中國武漢實驗室在去年10月突然關閉，一些人認為新冠病毒可能從該試驗室泄漏。這份報告表明，“本來武漢每天都有成千上萬的基地台發送無數手機訊息。然後突然在10月，實驗室斷訊好幾天。這暗示實驗室由於‘某種事故’被封鎖了。現在我們需要探究其中原因。”

武漢是一個比紐約更大的城市，道路交通繁忙，擁擠不堪。但去年10月，當局突然關閉實驗室周圍道路，這表明它們有充分理由如此嚴重地中斷交通。

據該報道說，駐倫敦的NBC新聞查證單位取得這份報告，報告指出，武漢病毒研究所戒備森嚴的區域，去年10月7日到10月24日都沒有手機訊息發送，10月6日到10月11日之間，可能發生“危險的事”。

此外，納瓦羅說：“與此同時，我們還從中國的海關數據中獲悉，他們幾乎掃光全世界所有個人防護設備（PPE），包括超過20億片口罩。然而，美國各地新冠病例激增，導致一線醫療專業人員的個人防護裝備空前短缺。”納瓦羅告訴主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo），中國正在“坐擁”龐大PPE庫存。納瓦羅說：“他們以高價向一些國家銷售PPE賺取暴利，並且暗地裡向這些國家施加壓力，要他們否認病毒來自中國或是談論台灣。”

據該報道，在周日母親節當天，納瓦羅說：“今天早晨，由於中國病毒，美國民眾不能去教堂。美國的小孩不能帶着母親做的午餐上學。明天，會有3300萬美國人沒有班可以上，美國成千上萬的孩子回家透過網絡遠距上課，而不是上學校學習閱讀、寫作和算術。”

納瓦羅提到過全美之前施行居家禁足令，目的是減緩新冠病毒的傳播。他還指出，自從企業被迫暫時關閉以及美國經濟接近停擺以來，有超過3,300萬美國人申請失業救濟金。

該報道說，巴蒂洛莫問納瓦羅：“我們要經過幾年才能恢復正常？”納瓦羅回答說：“我認為這將是一個多年的過程，這就是白宮需要擁有真正了解經濟的專家的原因。這是一場持續不斷的複雜性鬥爭，白宮需要任命一名經濟專家，來解決失業問題。”據納瓦羅指出，“經濟已經開始復蘇，有幾個州開始重新營業。我們重新開始工作，但我們也必須處理結構性問題，這正是總統要關注的重點。”