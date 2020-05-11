總統府多人中疫 彭斯今仍回白宮 特朗普與彭斯無分隔計畫

美國白宮報告，美國副總統彭斯並未隔離，且計畫今天回白宮。在彭斯的新聞秘書新冠病毒檢測結果呈陽性後，彭斯正自我至周日隔離。美國政府沒有將總統特朗普和副總統彭斯分開的計畫。路透社說，目前人們越來越擔心新冠病毒在白宮內擴散。

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據路透社報道稱，一位發言人周日表示，美國副總統彭斯(Mike Pence)並未隔離，且計畫周一到白宮。儘管媒體報導稱，在彭斯的新聞秘書新冠病毒檢測結果呈陽性後，彭斯正在自我隔離。

據發言人Devin O'Malley在一份聲明稿指出。“副總統彭斯將繼續聽從白宮醫療小組的建議，他並未處於隔離之中，” 聲明稿並稱，“此外，副總統彭斯每天的檢測都呈陰性，他打算明天到白宮。”

一位知情人士周日對路透社表示，政府沒有將總統特朗普和副總統彭斯分開的計畫；目前人們越來越擔心新冠病毒在白宮內擴散。

就在特朗普一名貼身工作人員被確診的一天後，彭斯的新聞秘書米勒(Katie Miller)新冠病毒檢測結果呈陽性。米勒是特朗普高級助手的妻子。

特朗普稱，他與這位發言人沒有接觸。

儘管美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)建議人們戴口罩，但特朗普和彭斯在一些公共場合仍不戴口罩，這引發外界批評。

特朗普先前表示他不願戴口罩，而且在疫情期間參加任何公開活動也都沒有戴口罩，不過他上周向記者表示，在參訪霍尼韋爾(Honeywell)(HON.N)亞利桑那州口罩工廠時，他有在非公開場合試戴一些口罩。

該報道引述彭博一名記者周日發推文指出，彭斯的新聞秘書確診之後，他已經自我隔離沒有進入白宮。這促使彭斯的辦公司發出上述聲明。據NBC新聞指出，彭斯在周末期間和其他人士“稍微保持了點距離”。

據該報道，三名美國疫情應對小組高階官員所屬的單位及發言人表示，這三名官員在與確診人士有過接觸之後，已於周六進行自我檢疫隔離。這些官員包括美國國家過敏暨傳染病研究所所長福奇(Anthony Fauci)、CDC主任雷德菲爾德(Robert Redfield)、以及食品藥物管理局(FDA)局長Stephen Hahn。

美國參議員Lamar Alexander辦公室周日表示，在他的一名幕僚確診之後，他也進行了自我隔離檢疫，他原本要在周二與政府官員進行視訊聽證會。

現年79歲、共和黨籍的Lamar Alexander目前並沒有癥狀，但他的幕僚長在一份聲明中表示，他“將在田納西州自我隔離檢疫14天。”

據路透社指，- 一位知情人士周日表示，政府沒有將總統特朗普和副總統彭斯分開的計畫；目前人們越來越擔心新冠病毒在白宮內擴散。紐約時報引述兩名高級政府官員，最先報導了政府沒有將特朗普與彭斯分開的計畫，儘管擔心他倆都可能因新冠病毒病而無法工作。

路透社說，白宮未回復置評請求。