新冠危機：默克爾給開放邊境帶來希望

新冠病毒在德國繼續擴散，但解封行動也在步步前行。默克爾總理談到開放邊境的可能。

廣告 繼續瀏覽後續

據德國廣播電台報道，默克爾談到在新冠危機中逐步開放邊境的可能。她在德國聯盟黨的一個數字會議上表示，如果情況允許，將為恢復歐盟內部邊境的開放創造明確的前景。當然，開放邊境總是必須和鄰國合作。默克爾還說，對她來說，重要的是，邊境檢控不要一直持續到月底。但許多地方的邊境開放將分兩步進行。

德國政府內閣周三將處理這一問題。德國內政部長澤霍費爾期望暫時維持嚴格的入境限制，引發多方批評。北威州州長拉雪特呼籲放寬邊境交通。社民黨議會黨團主席穆岑尼西也要求放寬邊境交通。自民黨黨主席林德納要求重開邊境。

據德國電視一台報道，德國繼續鬆動管控，很多學校，幼兒園都已重又開門。但德國16個州解封的步調不一，重點不一。比如首都柏林，自上周六開始，所有商店都全部開門。理髮店，按摩店也都可以正常營業。音樂學校允許上課。圖書館也部分開放。餐館和咖啡館自5月15日起，可以招待客人。賓館於5月25日起允許開門營業。

與此同時，新冠病毒還在繼續擴散。據德國廣播電台報道，自上周六以來，病毒再生率重又超過了1。周二為1.07。根據柏林羅伯特科赫研究所周二公布的數據，德國現已確診的新冠病毒患者為170508人，一天內新增933人。死亡人數達7533人。痊癒人數達147200人。病毒再生率超過1，與多個屠宰場工作條件差，病毒感染嚴重有關。

根據科赫研究所的估測，病毒再生率估計在隨後數天內，都將繼續維持在1左右，因為每天新感染人數很難繼續下降。但病毒再生率超過1，不一定是個問題，而且再生率不是確定形勢的唯一關鍵因素。在一定條件下，歐洲可以開放邊境。