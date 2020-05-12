疫情紓困爭議 歐盟法院還是德國憲法法院拍板 默克爾安撫說總能找到辦法

德國憲法法院日前為歐洲央行購債方案痛批歐洲法院後，歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）揚言對德國採取法律行動。在歐陸適逢百年最嚴重衰退之際，歐盟卻面臨要與龍頭國家德國攤牌。德國總理默克爾對該黨高級官員表示，德國憲法法院針對歐洲央行(ECB)刺激計畫的裁決是“可以解決的”，前提是歐洲央行解釋該計畫。

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據法新社稍早報道，歐洲央行購債方案引法律爭端，歐盟揚言對德國提告。

歐盟執委會主席，前德國國防部長範德賴恩（Ursula von der Leyen ）在回覆綠黨歐洲議員的信里說：「我對此嚴肅看待，歐盟執委會正在審視德國憲法法院100多頁的裁定內容。」範德賴恩稍後更發表措辭強硬聲明：「歐盟法律向來是盧森堡（歐洲法院ECJ所在地）說了算，不是別處。」

德國憲法法院5日拋出震撼彈裁決，質疑歐洲央行的購債方案。歐盟自2015年起已購買2.7兆歐元債券，每月還可加碼，歐盟的購債方案在金融危機後帶動歐元區成長而獲稱道。但德國憲法法院法官現在給歐洲央行3個月時間，證明購債這項激勵措施正當合理，以及大量購買政府公債的利益大於副作用，否則他們要禁止德國央行參與歐盟購債方案。德國憲法法院還批評歐洲法院早先就購債所做的裁決形同橡皮圖章，德國不受歐洲法院裁決的拘束。

該報道引述觀察家表示，德國挑戰歐洲法院裁決的作法，恐變相鼓勵像匈牙利、波蘭等國。波蘭與匈牙利推動自家政治與司法改革時，遭批有害民主，還挑戰歐盟機構。

據路透社消息，德國總理默克爾相信德國法院對歐洲央行的裁決是“可以解決的”。德國總理默克爾是在周一對該黨高級官員表示，德國憲法法院針對歐洲央行(ECB)刺激計畫的裁決是“可以解決的”，前提是歐洲央行解釋該計畫。

據與會者表示，默克爾在周一基督教民主黨高級官員會議上表示，歐盟執委會強調各國法院不能質疑歐洲法院的裁決，這是可以理解的。

不過，德國財政部發言人周一表示，德國政府將遵守德國最高法院針對歐洲央行旗艦經濟刺激計畫的裁決。

據路透社，歐盟最高法院上周五表示，只有它有權決定歐盟機構是否違反了歐盟的規定。這一表態是對德國最高法院的斥責。