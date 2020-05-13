拜登選戰顧問放風：特朗普對華講硬話多，真正行動少

隨着新冠肺炎疫情近期在美國國內造成歷史性傷害，希望在今年11月成功連任的特朗普總統及其支持者們，加強了將對中方疫情責任批評和抨擊民主黨對手、前副總統拜登在對華政策上“軟弱”的綁定式攻擊。對此，路透社5月13日援引拜登競選團隊的高級顧問蘇利文（Jake Sullivan）的話指，他認為，面對北京，特朗普只是善於“說硬話，卻沒有行動支撐”。

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現年43歲的蘇利文是奧巴馬執政時期一名重要的民主黨智囊。求學期間，他曾分別在耶魯大學和牛津大學取得過政治學學士、法學博士和國際關係碩士學位，並是羅德獎學金獲得者。他在2013至2014年擔任過拜登副總統的國家安全顧問。此前，他還擔任過美國前國務卿希拉里的副幕僚長，2008年民主黨初選中希拉里競選團隊的政策副主任，同年大選中奧巴馬的競選顧問，及隨後美國政府伊朗核談判的高級顧問。蘇利文還擔任過2016年希拉里競選團隊的高級政策顧問，被指亦是2020年拜登競選團隊的高級顧問。他在最新接受採訪時向路透社表示，拜登陣營正準備全面展開其“未來將如何更好應對中國”的政策，及繼續指出特朗普在面對美國最大地緣政治和經濟競爭對手面前的“軟弱”。

蘇利文稱，“(拜登)副總統打算做兩件事：要特朗普為其應對中國方式的災難性失敗，以及為其對華‘硬話多、行動少’，存在巨大差異而負責”。他續稱，就新冠肺炎疫情問題上，拜登將繼續批評當全球都在對疫情中缺乏透明度和實際嚴重程度存在擔心，特朗普此前卻多次主動向中國國家主席習近平加以稱讚。他還說，在全球盟友關係問題上，拜登團隊將攻擊特朗普“實際上幫助中國，損害了美國與傳統盟友的關係，及削弱了美國在國際組織中所扮演的角色和影響”。而就美中貿易戰話題，他表示，拜登團隊將突出強調美方付出巨大犧牲，得到的回報卻很少的論點。

“總統想推動中國作出改變沒有問題”，蘇利文說，“但評價你的應該是改變的結果而不是推的動作”。值得一提的是，特朗普競選團隊就拜登在擔任美國副總統期間的對華政策記錄，及其兒子亨特與中方資本存在聯繫的問題一直是其近期被攻擊和突出的焦點。不久前，支持特朗普連任的“美國優先”政治行動委員會還耗資數百萬美元，在賓夕法尼亞、密歇根、威斯康星三個預期戰況激烈的搖擺州投放了一則批評拜登對華軟弱的廣告。這一歷時約一分鐘的特朗普競選廣告，引用拜登在去年5月的發言，“中國會吃掉我們的午餐？得了吧。”

拜登當時還稱，“中國不是美國的競爭對手”。這番言論引來爭議，有人批評拜登低估了當下中國對美國的威脅。隨後，拜登競選陣營則還以顏色，發表近2分鐘長、標題為“準備不足”的廣告，批評特朗普應對疫情不力、過於信賴北京，指其在1、2月至少15次稱讚中國政府的疫情應對。對此，特朗普連任競選團隊的女發言人馬修斯（Sarah Matthews ）向路透社強調，“拜登就對華政策問題上有着糟糕的記錄，在過去超過40多年的華盛頓生涯中向他們投懷送抱”。她續稱，“特朗普總統將一直確保中方對其行為負責，但北京拜登在為美國利益奮鬥中則不可被信任”。

值得一提的是，自特朗普上台以來，除了美國國會兩黨在對華政策及對中國政府的態度上日益明確，且存在默契之外，由皮尤研究中心（Pew Research Center）3月在疫情中進行的民調顯示，美國普通民眾對中國的態度也達到了過去15年來民調記錄的新低，在特朗普上台後表達不認同的觀點上升了20%。