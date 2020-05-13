美國會共和黨人推動法案瞄準疫情對華追責及稀土依賴

自華盛頓方面消息，美國國會多名共和黨籍參議員近日向中國政府追討新冠病毒疫情大流行的責任再發起新動作。包括資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等在5月12日共同推出法案，其內容包括將授權白宮就疫情問責制裁中國。另一名共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）當天亦推出法案，並提出在美國建立稀土和其它關鍵礦物資源的供應鏈，減少並終止對中國的依賴。

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作為當下受到疫情影響最為嚴重的國家，美國國內已有超過140萬人確診新冠肺炎，並造成逾8萬3千人死亡。與此同時，諸如封城等防控疫情措施也給美國經濟造成了巨大影響。截至5月7日，美國境內已有超過3千3百萬人申請了失業救濟金。隨着11月初美國大選的來臨，有關疫情的問責問題顯然成為了此次選戰前的頭等焦點話題。據介紹，現任美國會參議院司法委員會主席格雷厄姆周二率領多名共和黨人共同推出《2019年新冠病毒問責法案》（The COVID-19 Accountability Act）。這一法案獲得了八位共和黨參議員的聯署支持。法案內容指出，若中國不配合合作，不全面說明導致新冠病毒 發的過程，將授權美國總統制裁中國。

格雷厄姆稱，“我相信，如果沒有中國共產黨的欺瞞，病毒不會出現在美國。”他續稱，“中國拒絕讓國際社會進入武漢實驗室進行調查。他們拒絕調查人員研究這場疫情是如何開始的。”格雷厄姆表示，“我相信中國永遠不會對一項認真的調查提供配合，除非他們被逼着這麼做。這項嚴厲的立法將對中國進行制裁，直到他們願意與調查人員合作。我們必須確定病毒是如何產生的，並採取措施，例如關閉濕貨市場，以確保這情況不會再次發生。”他強調稱，“現在是該頂回中國，向中國追究責任的時候了。”

相關報道指出，根據格雷厄姆所推出的法案，美國總統被要求在60天內向國會提交一份證明，證明中國向美國、其盟友或世界衛生組織等聯合國附屬機構所領導的任何冠狀病毒調查提供全面和完整的交代。法案還要求中國關閉所有運營的濕貨市場，這些濕貨市場有可能通過將人畜共患的疾病帶進人群中，使人類健康面臨風險。與此同時，法案要求儘快釋放所有在後新冠病毒疫情期間的鎮壓行動中，被逮捕的香港民主活動人士。

此外，法案一旦通過將授權美國總統實施一系列制裁，包括凍結資產、禁止旅行、吊銷簽證、限制美國金融機構向中國企業提供貸款或承銷，以及禁止中國公司在美國證券交易所上市。同樣就有關新冠肺炎的追責問題，來自中國官方的回應則多次強調，中方在疫情問題上始終保持透明，並拒絕和反對 “個別國家企圖借疫情對中國污名化、‘甩鍋’的行徑”。

另一值得關注的是，曾在2016年共和黨總統候選人初選中，惜敗給特朗普的克魯茲（Ted Cruz）12日還提出了《2020年本土稀土法案》（Onshoring Rare Earths Act of 2020）。該法案要求對美國稀土產業提供減免稅收的優惠，鼓勵美國企業在美國生產稀土；建立資助計畫，為美國開發稀土等關鍵礦物提供實驗項目的開發資金；要求美國國防部把稀土等關鍵礦物的訂購合同授予美國國內的公司。克魯茲的辦公室在相關聲明中寫道，“2020年本土稀土法案”的目的就是，在美國建立國防科技與高科技產品生產使用的稀土和其它關鍵礦物資源的供應鏈，減少並終止對中國進口的依賴。”

聲明稱，特朗普總統2017年12月簽署了“確保關鍵礦物資源的安全和可靠供應的聯邦戰略”的行政命令，授權美國內政部與其它行政機構協調，最終實現35種關鍵礦物的國內生產，其中包括17種稀土元素和4種電動汽車生產所需要的關鍵礦物（鈷、石墨、錳和鋰）。

克魯茲還在提出這一議案時指出，“我們作為一個國家，生產國防科技與支持我們軍隊的能力，很危險地依賴我們是否能夠獲得幾乎全部在中國開採、提煉並生產的稀土元素和關鍵的礦物資源。就像中共威脅停止向美國提供中國生產的救生藥物一樣，中共也可能停止向我們提供這些礦物，極大威脅到美國的國家安全。‘2020年本土稀土議案‘將幫助在美國建立一個稀土元素與關鍵礦物的供應鏈，確保中國永遠也沒有這樣做的機會。”