台灣接連3年缺席世衛大會 日本外相：問題出在中國

日本外務大臣茂木敏充5月13日在國會眾議院接受質詢時表示，“台灣無法參加世界衛生組織（WHO）是中國的問題”。此前，包括日本首相安倍晉三、內閣官房長官菅義偉等人都曾表示，支持台灣參加世界衛生大會（WHA）。今年 會議將在本月18日舉行，儘管在美國等國政府的大力呼籲下，台灣尚未獲得參加大會的邀請函。

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據悉，今年的世衛大會將於18至19日以視頻會議方式舉行。台灣曾在馬英九政府執政時期，自2009至2016年連續8年獲得世衛組織總幹事邀請，以觀察員身分與會。不過，世衛組織高層近日屢以會員國“缺乏政治共識”為由，說明今年無法邀請台灣參與世衛大會。同樣在近期，美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭及日本等國的官員都已正式表態，要求世衛組織邀請台灣以觀察員身分參與今年的會議。其中，立陶宛外長林克維丘斯（Linas Antanas Linkevičius）還在周三通過推特表示，他與世衛組織總幹事譚德塞通話，強調台灣抗疫成功的經驗，對世衛極具價值，世衛應尋求跟台灣合作。

林克維丘斯的推文寫道，“跟譚德塞博士談過，向他強調台灣防控2019冠狀病毒病的經驗對世衛很有價值，世衛應可在國際原則下尋求可接受形式，跟台灣務實合作。”而在日本方面，安倍晉三、菅義偉等政府高官近期曾多次重申，支持台灣參與世衛大會。茂木敏充則在當日回應眾議院外務委員會質詢時，肯定台灣防疫有成，並稱台灣無法以觀察員身分參加世衛大會，“問題出在中國”，日本將儘力促成台灣與會。對此，台灣外交部周四對日方的支持表示感謝，並再度呼籲世衛組織邀請台灣與會。

台外交部發言人歐江安稱，外交部已多次強調，中國一再透過派遣軍機、軍艦擾台，以及不當政治干預世衛組織等作為，無理打壓威脅台灣，這不僅無助於因應新冠肺炎疫情，也無益兩岸關係和平發展，已引起台灣人民普遍反感與憤怒，並激起國際社會對台灣更強力的聲援及支持。她說，台灣人民的健康權益是人道及人權議題，與政治無關，唯有將台灣完整納入世衛組織，才能確保全球防疫體系完整。台灣呼籲並期待世衛組織摒棄政治考量，勿再阻撓台灣秉持“專業、務實、有貢獻”的原則參與世衛組織相關會議、機制及活動，並讓台灣善用卓越醫衛能力及防疫經驗，協助世衛組織達成促進“全人類最高健康水平”的組織宗旨。

北京方面，中國外交部發言人趙立堅周三表態指，在中國台灣地區參與世界衛生組織有關活動問題上，中方的立場是明確的、一貫的，即必須按照“一個中國”原則來處理。在符合“一個中國”原則的前提下，中國中央政府已對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可及時有效應對。台灣地區從未被排除在世衛組織全球防疫體系之外。他說，新冠肺炎疫情發生以來，台灣民進黨當局利用疫情大搞政治操弄，持續炒作台所謂參加世界衛生組織和世衛大會問題，其真實目的是挾洋自重、“以疫謀獨”。我們對此堅決反對。他們的圖謀也絕不會得逞。趙立堅續稱，中方敦促美國有關方面恪守“一個中國”原則，停止支持台當局“以疫謀獨”的政治操弄，以免影響國際社會團結合作的抗疫大局。