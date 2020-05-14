特朗普：如若切斷與中國完整關係 可以節省下5000億美元

美國總統特朗普5月13日在接受福克斯商業頻道主持人瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo ）的《與瑪麗亞共度晨光》節目專訪時表示，對中國未能成功控制住新型冠狀病毒（暴發）感到“非常失望”，並指疫情大流行給美中貿易協議蒙上陰影。

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特朗普在14日播出的這一節目中指出，美中籤署“第一階段”經貿協議後不久就爆發了新冠病毒疫情。在談到此後中國的表現時，特朗普說：“我對中國非常失望。”他續稱，“他們從不因該讓它發生。所有我達成了一項偉大的協議，現在我說這讓我跟原來感覺的不一樣了。（協議上的）墨水才剛剛風乾瘟疫就來了。這讓我感覺有所不同”。當被主持人問到，是否已與中國國家主席習近平通話時，特朗普回答說，他與習近平的關係很好，但現在不想與後者談話。巴蒂羅姆追問，有美國國會參議員認為應減少給予希望在美國學習量子計算、人工智能等學科的（中國）學生簽證，特朗普接話說，“我們能做的事情很多，我們可以切斷（與中國的）完整關係。”他續稱，“那麼如果你這麼做，將會發生什麼呢？你會節省下5000億美元。”

特朗普說，“如果你切斷整個關係；你看，我多年來一直這樣說，（不光和中國）與其他國家也是如此，中國不是唯一占我們便宜的國家，在北約我們免費保衛歐洲順便說一下，我卻能讓他們付出數以十億美元計的（資金貢獻）”。他稱，“你知道我在世界上頭號粉絲是（北約秘書長）斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）。” 巴蒂羅姆肯定稱，斯托爾滕貝格曾在節目中告訴她這麼說。特朗普續稱，“他在（北約）帶了很長時間，斯托爾滕貝格說‘沒有人能這樣’，我們（向北約）支付的資助越來越多，他們資助的資金卻越來越少。”“你應該看反映他們支付資金的圖標，所以我們在保衛歐洲，但他們卻在貿易問題上占我們的便宜。”特朗普說，“這是單向關係，而所有的事都在發生大轉彎”。

回到美中“第一階段”經貿協議問題，特朗普重申，沒有興趣就協議內容重新談判。他稱，“廉價勞工結果證明確實非常昂貴。”特朗普說，在跟中國簽署貿易協定的時候，病毒“還根本不是一個話題”。另就中國對新冠肺炎疫情的應對問題，他說，“我們有很多的信息。它們都不是好的。無論病毒來自實驗室或是來自蝙蝠，它都從中國而來。而他們本該將其阻止，他們本該將其在源頭阻止”。他指出，“（病毒）失控了”。此外，特朗普在專訪中還談到，正在考慮是否要求在美國股市上市的中國公司接受美國會計法律管制。他警告說，“我們正在密切關注（它們）”。他認為，這些中國上市公司沒有遵守會計規則。不過，他也表示，擔心這樣做會讓相關企業選擇到他國上市融資。

特朗普還提到了，美國聯邦僱員退休基金監管機構原計畫把巨額資金投資於中國證券的事情。他周二曾就公開表示，要求該機構採取措施，把中國證券從這項聯邦僱員退休基金的國際投資指數中剔除出去，切斷與中國證券的聯繫。他在採訪中說，“你知道這個基金是由奧巴馬任命的人管理的，對吧？”“我們要弄清楚它們是不是很快就做這件事。如果不是，我們就要很快找人替換他們”，特朗普說。

此外，針對特朗普在周三發推文稱，“正如我一直以來所說，與中國打交道是一件非常昂貴的事情；我們剛剛達成了一項偉大的貿易協議，墨跡未乾，世界就受到了來自中國的瘟疫的打擊。100個貿易協議都無法彌補損失——以及所有那些無辜逝去的生命！”，中國外交部發言人耿爽14日則回應指出，“流行性疾病不分國界、種族，是人類的共同挑戰，是不可抗力。”他強調，“如果美國政客真的把美國人民的生命安全和健康放在第一位，就應立即停止對別國的‘甩鍋’和抹黑，把精力放在做好自身防控工作、促進抗疫國際合作上，這才是人間正道。”

另在美國民主黨人方面，美國眾議院議長佩洛西13日在接受美聯社採訪時提出，她有一個信息想傳達給特朗普：“說實話。”佩洛西批評特朗普頻頻指責中國，轉移民眾對國內疫情蔓延的焦慮，並稱“我認為他們對中國的關注，是對我們必須在國內採取措施的一個轉移。現在讓我們關註：我們為什麼不進行測試，我們如何幫助人們，以及我們的州和地方如何失去資源和就業崗位。”