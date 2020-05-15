姆努欽：特朗普在對華問題上正審視所有選項

美國總統特朗普近日在接受採訪時表示，對中國未能成功控制住新冠病毒暴發感到非常失望，一度揚言切斷與中國一起關係，可以幫助美方節省5000億美元。美財長姆努欽隨後在受訪時介紹稱，在對華問題上特朗普正在審視所有選項。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普在14日播出的這一節目中指出，美中籤署“第一階段”經貿協議後不久就爆發了新冠病毒疫情。在談到此後中國的表現時，特朗普說：“我對中國非常失望。”他續稱，“他們從不因該讓它發生。所有我達成了一項偉大的協議，現在我說這讓我跟原來感覺的不一樣了。（協議上的）墨水才剛剛風乾瘟疫就來了。這讓我感覺有所不同。”當被主持人問到，是否已與中國國家主席習近平通話時，特朗普回答說，他與習近平的關係很好，但現在不想與後者談話。主持人追問，有美國國會參議員認為應減少給予希望在美國學習量子計算、人工智能等學科的（中國）學生簽證，特朗普接話說，“我們能做的事情很多，我們可以切斷（與中國的）完整關係。”他續稱，“那麼如果你這麼做，將會發生什麼呢？你會節省下5000億美元。”

特朗普說，“如果你切斷整個關係；你看，我多年來一直這樣說，（不光和中國）與其他國家也是如此，中國不是唯一占我們便宜的國家，在北約我們免費保衛歐洲順便說一下，我卻能讓他們付出數以十億美元計的（資金貢獻）”。回到美中“第一階段”經貿協議問題，特朗普重申，沒有興趣就協議內容重新談判。他稱，“廉價勞工結果證明確實非常昂貴。”特朗普說，在跟中國簽署貿易協定的時候，病毒“還根本不是一個話題”。另就中國對新冠肺炎疫情的應對問題，他說，“我們有很多的信息。它們都不是好的。無論病毒來自實驗室或是來自蝙蝠，它都從中國而來。而他們本該將其阻止，他們本該將其在源頭阻止”。他稱，“（病毒）失控了”。

就特朗普的這一發言，姆努欽在14日在接受福克斯商業頻道《盧·道布斯今夜》節目採訪時指出，在對華問題上，特朗普正在審視所有選項。支持人道布斯（Lou Dobbs）問道，“部長先生，我們首先來談一談總統提出的切斷與中國關係的可能性，他的不滿顯然明顯，中方的行為更加確切，你怎麼看？”姆努欽回答稱，“正如你所說，總統先生確實有所關切，他正在審視所有的選項；顯然，我們對這一病毒給美國經濟、工作和公眾健康帶來的影響有所擔心。”他續稱，“總統將盡其所能地保護美國經濟和勞工”。

主持人接着問道，（在對華問題上），“總統作出的發言越來越強硬，但華爾街和美國各大公司卻近乎保持沉默，我們僅聽到商會們說希望去除關稅措施，更重要的是，我們還沒有聽到來自中國政府的聲音，或是表達懊悔，或是提出悔悟，沒有任何與美國民眾或世界民眾的溝通，特別是就他們所做的及有意識地未向全球就這一致死的傳染病發出警告，這是無法被忽視的問題，最少也是非常困難和複雜需要被解決的問題，你怎麼看？”姆努欽回答說，“我認同你所說這是一個困難且複雜的問題，總統也明確地表示，他希望獲得更多的信息。”姆努欽續稱，“他們沒有讓我們入境，沒有讓我們知道發生了什麼；美國公眾有權利對事實保有知情權。”

道布斯接着問道，“這些能被收集的事實中明確包括，習主席有意決定 預警世界，這則是不可被原諒且過分的，不是嗎？”對此，姆努欽回應稱，“我同意你提出的，原本應該有更多的信息從中國傳出，總統正在對情況加以審視”。北京方面，中國外交部發言人趙立堅15日回應特朗普上述發言時表示，“保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也有利於世界的和平與穩定。”他說，“當前，中美雙方應該繼續加強抗疫合作，儘快戰勝疫情，救治病人，恢復經濟和生產，但這也需要美方同中方相向而行。”