環時：不相信華盛頓能完全切斷中美關係 太高估自己能力

針對美國總統特朗普近日在受訪中提出，美方若切斷一切與中國關係，將節省5000億美元的說法，中國官媒《環球時報》及其總編胡錫進周五紛紛表態稱，“我們不相信華盛頓能夠‘完全切斷’中美關係”，特朗普的表現“越來越超出老胡和世界上很多人對一位正常大國總統的想象力”。

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環時的社評以“特朗普在錯誤時間對華髮錯誤威脅”為題，並提出，“特朗普總統星期四接受福克斯新聞採訪時聲稱，美國可能切斷整個美中關係，這樣美國可以節省5000億美元。這話非常轟動，但是如果人們記得，就是這位總統不久前在記者會上建議新冠肺炎患者注射消毒劑來殺死身體里的病毒，再聽他這樣說，大概就不會吃驚了。”社評稱，“特朗普總統是第一位說出要切斷同中國整個關係的美國領導人，他的這一表述可以說在美國的鷹派言論中也走到了前頭。通常美國最激進的對華言論都出自國會，總統和行政當局則彷彿手裡握着韁繩，但現在更像是形成了對華展示強硬的競賽，這種競賽既是行政當局與國會之間的，也成了這次選舉中民主黨和共和黨之間的。”

文章寫道，“這樣的瘋狂首先出自中國崛起帶給美國的長期焦慮，也出自美中抗疫巨大差距讓一些華盛頓精英難以抑制的妒忌和驚慌，最後它是大選即將到來的直接結果。特朗普政府的抗疫表現差得實在出圈了，他看來是要‘豁出去’了，以最大的力度向中國甩鍋，用這種方式與美國輿論越來越可能嚴厲追究他的可能性拼個魚死網破。”文章稱，“華盛頓的本屆執政團隊本來就對中國強烈不滿，與中國‘脫鉤’的意向相當明確，現在又有了大選需求的推動，可以預見，特朗普政府接下來多激烈的對華言行都有可能往外冒，我們從他們那裡聽到什麼都無需驚詫。”

文章提出，“首先，我們無需被美國政府的威脅嚇住。保持中美交往是惠及雙方的，不是美方對中國的施捨。我們不相信華盛頓能夠‘完全切斷’中美關係，這種違背21世紀基本邏輯的事情不是他特朗普政府就能扳得動的，他們太高估了自己開歷史倒車的能力，時間會教育他們的。”文章還表示，“其次，我們要做好在一段時間裡中美在兩國關係核心要件上實質性‘脫鉤’的各種準備，比如高科技脫鉤，與此相關的經濟脫鉤，還有人文社科領域的部分脫鉤等等。由於美國這撥政治精英對該國輿論的毒化，華盛頓這方面的行動很可能會接踵而至，對中美關係造成重擊。”文章強調，“中國做好自己的事情，是我們用時間來教訓美國‘脫鉤派’的根本途徑。”

文章在最後寫道，“讓華盛頓去瘋狂吧，他們選擇了一個最沒有資本如此瘋狂的時間點。美國深陷新冠疫情的危機中，它的復工復產是冒着疫情反彈的風險勉強推進的。美國經濟現在根本看不到走出危機的影子，它的生產能力和市場都處於混亂中。特朗普政府在為了選舉打腫臉充胖子。由他們去，中國只需堅定走好自己的路。”值得一提的是，環時在周四曾報道稱，從消息人士處獲悉，中國政府對美國國內就疫情針對中國的求償呼聲極為不滿，已在着手準備對一些提出制裁中國議案的國會議員、求償的密蘇里州及美方相關個人和實體進行懲戒。

隨後當被記者問及相關問題時，中國外交部發言人趙立堅未給予正面回應。而就特朗普的此次發言，環時總編胡錫進則在微博上回應稱，“特朗普總統聲稱，美國可以切斷整個中美關係，這樣美國可以節省5000億美元。老胡這麼對大家說，就是這位總統不久前在記者會上建議新冠肺炎患者注射消毒劑來殺死身體里的病毒，大家記住這一點，再聽他說要切斷與中國的整個關係，就不會吃驚了。”他續稱，“我想說，特朗普先生的表現越來越超出老胡和世界上很多人對一位正常大國總統的想象力。”

另據香港電台報道，《求是》雜誌將發表中國國家主席習近平在《第十三屆全國人大第一次會議的講話》。文章重申，中國決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，中國發展不對任何國家構成威脅，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。文章指，只有那些習慣於威脅他人的人，才會把所有人都看成是威脅。對中國人民為人類和平與發展作貢獻的願望和行動，任何人都不應該誤讀，更不應該曲解。文章提出，中國將繼續高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，走和平發展道路、奉行互利共贏的開放戰略，為世界貢獻更多中國智慧、中國方案、中國力量，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容的世界，讓人類命運共同體建設普照世界。文章強調，只要團結、奮鬥，就沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現夢想的步伐。