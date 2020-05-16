大選將至 特朗普、拜登發動廣告攻勢專註互指 “中國馬屁精”

2020年美國總統大選將於11月3日舉行，隨着選戰的臨近和新冠肺炎疫情在美國國內的肆虐，美國總統特朗普和民主黨最有希望的候選人，前副總統拜登競選團隊也在近日加強了選戰宣傳戰，而雙方陣營紛紛關注的一大主題則是對方候選人與中國官方的關係。《華盛頓郵報》的相關報道不禁感嘆稱，今年美國大選竟然會集中於這樣一個話題：面對中國，究竟誰是更大的“馬屁精。”

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綜合消息顯示，特朗普爭取連任團隊近日在發給其支持者的郵件中給予了拜登“北京拜登”（Beijing Biden）的外號，諸如“美國至上超級政治行動委員會”（America First Action SuperPAC）等特朗普陣營的助選團體並接連發出了，三則針對拜登對華政策歷史和其本人的攻擊性廣告。這些廣告已在佛羅里達州、威斯康辛州和賓西法尼亞州這些競選要地的電視上播放，並通過社交媒體在互聯網上傳播。特朗普的兒子小特朗普和其本人亦在近日於推特上轉發了相關廣告。第一則廣告中，特朗普團隊攻擊拜登曾不久前講話支持恢復與中國貿易關係如常，並對新冠疫情在武漢暴發後特朗普政府宣布對中國旅行限制提出質疑。該廣告還指控拜登的兒子亨特·拜登在其父擔任副總統期間，從中資銀行為其供職的基金獲得了10億美元的資金。

特朗普競選團隊推出的第二則廣告將在共和黨人眼中，拜登的兩大弱點聯繫在一起。它們被指分別是他在對華問題上的歷史記錄，及今年77歲的拜登“年齡過大，不再擁有作為總統所需要的靈敏程度”。這則廣告中包括了拜登出席美中正式活動時，站在中國國家主席習近平身邊舉杯說道，“中國地發展對我們具有壓倒性利益的片段”。特朗普團隊的第三則廣告還包括拜登批評特朗普應對疫情不當，攻擊其為中方“開脫”的講話片段。廣告稱，“拜登不會直面應對中國；他從未這樣做過，也永遠不會這樣做”。

與此同時，拜登的團隊則批評特朗普在疫情初期曾多次讚揚中國政府對疫情的防控。拜登團隊刊登的一則廣告說道，“特朗普對中國人打滾；他把他們的話當了回事”。廣告點名提到，特朗普曾在1月24日發推文寫道，“中國為控制冠狀病毒正付出很大功夫。美國非常感謝他們的努力和透明度。這將會得到解決的。特別是，代表美國人民，我希望向習主席表示感謝”。另一則由反對特朗普的共和黨人團體“保護着”（Bulwark）推出的廣告則指控，特朗普曾“直接引述中國宣稱劇本里的內容”。此外，拜登競選團隊的高級顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日曾向路透社表示，他認為，面對北京，特朗普只是善於“說硬話，卻沒有行動支撐”。“總統想推動中國作出改變沒有問題”，蘇利文說，“但評價你的應該是改變的結果而不是推的動作”。

自特朗普上台以來，除了美國國會兩黨在對華政策及對中國政府的態度上日益明確，且存在默契之外，由皮尤研究中心（Pew Research Center）近日公布3月在疫情中進行的民調顯示，美國普通民眾對中國的態度也達到了過去15年來民調記錄的新低。66%的受訪美國民眾表示對中國持有不欣賞的觀點，這一數字與3年前的民調相比上升了19個百分點。值得注意的是，隨着美國大選投票日的日益臨近，共和與民主兩黨之間就中國話題和新冠疫情的競選宣稱攻勢只會愈演愈烈。此外，特朗普和拜登的競選辦公室5月11日雙雙公布了4月份的募款總額，特朗普競選團隊及共和黨全國委員會總共募款6170萬美元，略微超過拜登競選團隊及民主黨全國委員會在同期募到的6050萬美元。