或因參與調查蓬佩奧 美國國務院監察長被特朗普開除

美國總統特朗普5月15日解僱了國務院監察長史蒂夫·利尼克(Steve Linick)，但卻沒有給出解僱理由。此舉引發美國國會眾議院議長佩洛西等民主黨人地反對，有民主黨人提出，“利尼克是因對國務卿蓬佩奧進行調查，從而遭到去職”。

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據悉，美國國會眾議院外交事務委員會主席，民主黨人艾略特·恩格爾（Eliot Engel）指控特朗普採取的懲罰行為可能已違法。恩格爾稱，據他獲悉利尼克已對蓬佩奧展開調查。他在聲明中指出，“利尼克在調查期間被開除，強烈表明這是非法的報復行為。” 特朗普則在給國會的信中解釋稱，自己對現任監察長沒有充分的信心，儘管他沒有給出失去信心的理由。特朗普說，“我正在行使總統權力……免職一事將在30天內生效。”公開記錄指，利尼克在得到前任總統奧巴馬的任命後，自2013年起擔任這一職務。

隨着利尼克被特朗普開除，美國國務院外交使團辦公室主任斯蒂芬·阿卡德（Stephen Akard）將接任國務院臨時監察長職務。有報道稱，阿卡德是副總統彭斯的密友。法新社的報道則援引一位匿名民主黨國會議員助理的話表示，有人舉報蓬佩奧涉嫌濫用政府職員，被指幫自己和妻子執行私人事務，如幫助收取外賣食物和接送寵物狗，而利尼克一直在調查此事。就這一事件，佩洛西將利尼克的下台描述為特朗普“報復危險模式”的加速，稱後者“因履行保護憲法和國家安全的職責而受到了懲罰。” 此外，來自康涅狄格州的，民主黨籍參議員克里斯·墨菲（Chris Murphy）也強調，“如果利尼克是因為他正在對蓬佩奧進行調查而被解僱，那麼參議院不能放任這種行為。”