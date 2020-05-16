歐盟外交主管博雷利：中國試圖對歐盟分而治之

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在周五於歐洲多國大報發表文章呼籲，在針對“系統性競爭對手”中國的問題上，歐盟作為整體應保持“統一紀律”。他指控中方試圖利用歐盟27個成員國中不同的觀點為其所用，並在國際上促進中國式的“多邊主義”。

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這位西班牙前外交大臣在文章中強調，對於中歐關係而言“相互信任、透明度和對等”的原則是“必要成分”。博雷利稱，中歐關係接下來應以就中國的戰略目標和歐盟的利益進行現實性評估de基礎上前行。他寫道，“面對超級大國，融彙發展一項歐盟的聯合方針從不是件易事。”他續稱，“在對華關係上也同樣如此，更進一步的是，中國並不害羞有時利用這些分歧。”博雷利提出，“但可以肯定地是，還是要依靠我們歐洲人來維持需要的集體紀律”。他稱，“團結是發揮影響力的基本條件，特別是就算歐盟最大的成員國也不能單一地影響一個超級大國”。他並提到，隨着新冠肺炎疫情的暴發，歐盟在對華關係上的變化也隨之加速。近期，歐盟被指曾在其自我醞釀的一份提到中國進行“虛假疫情宣傳”的報告中，及歐盟駐華使團在《中國日報》發表的一篇27個成員國大使共同紀念歐中建交45周年的文章事件上向北京妥協；面對質疑，博雷利本人也不得不在近日多次對相關爭議加以澄清。

而在這篇其署名的最新觀點文章中，博雷利舉例指，在疫情中儘管雙方都曾向對方及世界的其他地方提供過醫療支持，但中國卻“確保讓其對外援助的形象世人皆知，歐方卻相對保持低調”。他稱，“關鍵點是，我們都應展現出相互支持和國際協作，歐盟也一如既往的表現出對這些理念的強力支持，與此同時並避免將緊急醫療援助政治化”。博雷利談到，歐盟必須從疫情危機中吸取教訓，其中包括有關“我們與國際夥伴關係，及中國關係的（教訓）”。他稱，“舉例說，我們應避免在戰略領域的對外過度依賴，而通過建設關鍵材料庫存，縮短及增加我們的供應鏈（以此加以改善）”。

博雷利的文章中還再次提到了歐盟去年發表的《歐盟-中國：戰略展望》文件。文件將當今的中國定性為“一個推銷可替代性統治方式的系統性競爭對手”、“經濟競爭對手”，及“與歐盟有着緊密一致目標的夥伴”。值得注意的是，他在文章中並將北京所提倡的多邊主義與歐盟所認同的多邊主義加以區分。博雷利稱，“歐盟和中國經常表示他們對促進多邊主義和聯合國體系的承諾 ……但我們需要明確地是，我們彼此對多邊主義的方法存在差異”。

博雷利稱，“這一差異存在於有關人權，或聯合國海洋法公約及南中國海衝突的普世性和不可被分割性。”他續稱，“在網絡領域，雙方共同強調需求多邊主義的方法，但中國的舉國體制態度，與歐盟基於基本公民權利和自由的多方參與方式則存在對比”。另就世貿組織問題，博雷利稱，“中國對世貿組織現有的組成給予高度正式支持並予以維護，包括其有關解決糾紛系統的架構，但通過實踐證明，在世貿組織明確需要改革時，中方展現出僅有的一點（希望）參與重大改革的準備性。“

此外，博雷利在文章中還呼籲中國加強對抗擊新冠肺炎疫情大流行鬥爭的貢獻，並提出應對疫情的來源問題展開獨立調查。他寫道，“一個有關大流行病來源的獨立科學調查同樣是必須的”。博雷爾稱，中國應就疫情大流行、疫苗研發和促進全球經濟方面，發揮與其大國地位相稱的作用，包括在為發展中國家，特別是就那些受疫情重創的國家減免債務的重大努力中承擔責任。