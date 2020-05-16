特朗普重申不想與習近平談話 對貿易協議失去少許支持

美國總統特朗普5月15日在前往戴維營度周末前於白宮接受採訪時表示，當下不願與中國國家主席習近平談話，並指對美中兩國 年初達成的“第一階段”經貿協議“失去少許支持”。

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特朗普13日在接受福克斯商業頻道專訪時提出，對中國未能成功控制住新冠病毒暴發感到“非常失望”，一度揚言切斷與中國完整關係，可以幫助美方節省5000億美元。當被主持人問到，是否已與習近平通話時，特朗普回答說，他與習近平的關係很好，但現在不想與後者談話。就這一問題，記者在周五再次向他提問為什麼不願與習主席談話時，特朗普稱，“現在就是不想與他談話。我們將看看很快會發生什麼”。隨後，當談到美中兩國此前達成的“第一階段”經貿協議時，他說，“通過這一協議中國花了不少錢，但就協議本身我有些失去了對它少許的支持，你能明白”。

此前，中國與美國高級貿易代表於8日討論了“第一階段”經貿協議落實情況。中方說，雙方同意為協議的落實創造有利氛圍和條件，美方表示雙方期待協議規定的義務得到履行。美國貿易代表辦公室(USTR)介紹稱，雙方“還同意儘管當前發生了全球衛生緊急情況，但兩國完全期待及時履行協議規定的義務。”美方亦稱，在建立政府基礎設施以使“第一階段”協議獲得成功方面取得了“良好進展”。15日稍早時，特朗普告訴媒體他不想就美中協議的問題發言。他說，“我不想談它，我能說的是中國正在購買很多的美國商品。但有關協議，筆墨還未乾，這一（新冠病毒）就從中國入境，所以，不像是我們對此感到非常興奮。”

特朗普重申，“這本是不該發生的事情，（疫情）來自中國。它應該在傳播到世界前就在中國被阻止。”他說，“186個國家都受到疫情影響，每個國家都被同一個事件影響。俄羅斯當下正受作用不輕，法國也受到很壞的影響。你看看每個國家然後你可以說‘受到影響’，或者也能說‘受到感染’；你怎樣說都行”。同樣在當天，白宮新聞發言人凱莉·麥克納尼（Kayleigh McEnany）向媒體表示，特朗普對中國感到沮喪。她說，“有關什麼時候恢復與中國領導人通話的事宜將由總統決定。但你看，中國在這一事件上反應遲緩。我之前已經和你們分享了有關人傳人的信息。全球在這一方面對疫情地了解非常重要，但這一信息被遲緩地傳遞給世界衛生組織”。

麥克納尼說，“病毒的基因序列，是在上海的一個教授自主分享才（被中國官方）對外公布的。總統也多次提到為什麼中方在已經禁止全國運輸通行時還允許飛機飛往國外？這些決策都把美國人置於威脅之地。不光有關美國民眾的生命，還事關全球的生命（安全）”。她續稱，“我們知道這一疫情從中國而來，及為什麼相關信息未被分享，我上述談到的部分事例實在令人無法接受。所以，他目前感到沮喪。我也將等總統本人來決定”。

值得注意的是，美國商務部亦在周五宣布擴大對中國電訊巨頭華為公司的禁令，要求那些依賴美國設備和軟件的外國芯片製造商必須取得美國商務部的特許，方可向華為出口芯片產品。對此，美國國務卿蓬佩奧發表聲明說，商務部此次為了阻擋華為繞過美國法律、擴大外國直接產品規則，進一步保護了美國安全與5G網絡的安全。他在聲明中稱，“華為是一個不值得信任的供應商，是中國共產黨的工具，聽命於中共的指令。美國司法部已經起訴華為偷竊美國技術、幫助伊朗躲避制裁，美國商務部在2019年將華為列入實體清單。一年多來，美國國務院一直在與世界各地的盟友和合作夥伴分享我們對華為和其他不值得信任的供應商的了解。”