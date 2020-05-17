歐洲議會第一大黨主席：應頒發臨時禁令防止中國趁疫情商業抄底

歐洲議會第一大黨 、歐洲人民黨主席韋伯（Manfred Weber）5月17日表示，歐盟應通過頒布暫時禁令的方式，防止中國對疫情中遭受危機或股價下滑的歐洲公司抄底。

廣告 繼續瀏覽後續

這名曾在2018年宣布參選歐盟委員會主席一職的德國人表示，“我們必須看到，中國公司在國有資金的部分支持下，正努力試圖收購新冠病毒危機導致股票下滑或陷入經濟困境的歐洲公司”。他強調，“我們必須保護我們自己”。韋伯在接受德國《星期日世界報》採訪時提出，建議歐盟頒布臨時禁令，在12個月的時間裡禁止中國投資者收購受疫情影響的歐洲公司。

韋伯說，歐盟應通過協調的方式結束“中國的購買之旅”，以期待在12個月後，希望新冠肺炎疫情在到時結束之前，禁止中資染指受影響的歐洲企業。韋伯談到，“中國未來將是我們最大的經濟、社會和政治競爭對手”，“我認為中國是歐洲的戰略競爭對手，而中國代表專制的社會模式，希望擴張自己的力量，取代美國成為領先國家”。他強調，歐洲應該認真對待中國，給予中國世界強國的尊重，“但我們首先必須保持警覺”。

據悉，德國政府在上個月通過收緊措施，加強管制非歐盟國家投資者對其境內公司的收購計畫。路透社報道稱，德國官員將中資企業在2016年收購德國機器人公司庫卡當作驚醒一役，此後更注重對戰略領域企業地保護。2018年，德國聯邦政府動用國資收購了電網運營商50Hertz的20%股份，從而阻止了中國國家電網集團的收購計畫。這 做法當時在德國報界既引發了擔憂，也獲得了不少的讚揚聲音。