世貿組織總幹事大位爭戰打響 非洲女候選人能脫穎?

在人們對世貿組織(WTO)深感擔憂的背景下，該組織總幹事羅伯托•阿澤維多(Roberto Azevêdo)出人意料地提前離職引發了人們對其接替者的濃厚興趣。而肯尼亞前貿易部長穆罕默德和英國前歐盟貿易專員曼德爾森均表示有興趣。他們在接受採訪時表示，新任總幹事必須推動該組織的改革。

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據英國金融時報報道，世貿組織新任總幹事選戰打響。

據該報說，然而，儘管有人批評WTO在新型冠狀病毒危機期間表現低調，且其生存受到威脅，但迄今表示感興趣的候選人強調，要對該組織進行明智改革、而不是激進變革。在接受英國《金融時報》採訪時，肯尼亞前貿易部長阿米娜•穆罕默德(Amina Mohamed)和英國前歐盟貿易專員彼得•曼德爾森(Peter Mandelson)均表示，新任總幹事必須讓這家由共識驅動的組織相信改革的必要性，彌合主要成員國——尤其是中國和美國——之間的分歧。

阿澤維多上周四宣布，他將於今年9月離任——距任期結束時間提前了一年。在他領導WTO期間，美國總統唐納德•特朗普(Donald Trump)領導的行政當局對該組織發起全面攻擊。在疫情大流行期間，WTO基本上甘居被動地位，稱其缺乏阻止各國政府對出口實施危機相關限制的能力。據阿澤維多希望，在他今年9月離任前，繼任者能夠到位，但WTO成員國可能決定將這一程序延長至明年，潛在削弱特朗普政府對這項任命的影響力。

穆罕默德表示，WTO的規則手冊需要修改。她正在爭取非洲各國政府聯合支持她接任這一職務。如果成功，她將成為WTO首位女性領導人。但她只提出了有限的建議，比如精簡司法程序，提高相關國家政府扭曲貿易行為的透明度。她說，“如果那個人碰巧是非洲人，或者碰巧是位女性，我認為，那樣會更好，“穆罕默德表示，“重要的是具有包容性，並展示成員國知道全球每一個角落都可以為WTO的運作做出積極貢獻。”

據該報道，儘管身為工黨(Labour Party)上議院議員的曼德爾森勳爵對這一職位感興趣，但英國和歐盟的貿易官員們表示，他將難以爭取一些英國資深政界人士的支持。官員們表示，儘管曼德爾森本人有親歐盟資歷，但在激烈的英國退歐談判期間，歐盟很難支持一位英國候選人。英國前貿易大臣、保守黨人利亞姆•福克斯(Liam Fox)周日表示了其興趣，但他在本屆政府中幾乎沒有政治支持者。

考慮到最近卸任的歐盟貿易專員、瑞典人塞西莉亞•馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmström)已表示不感興趣，荷蘭貿易部長西格里德•卡格(Sigrid Kaag)似乎是可信的歐盟候選人。西班牙外交部長阿蘭查•岡薩雷斯(Arancha González)長期表現出對這一職務感興趣，但她剛剛出任外長。

該報道稱，非洲各國政府已表示，繼巴西、法國、泰國和新西蘭人擔任總幹事之後，選擇一位來自非洲的候選人理由很充分。大多數貿易官員認為，現任肯尼亞體育部長的穆罕默德是資歷上最合適的候選人之一。她曾擔任WTO內部一些最重要決策機構的主席，以及WTO於2015年在內羅畢舉行的兩年一次的部長級會議的主席。

據該報道，美國基本上繞開WTO、與中國打了一場直接的貿易戰。美國拒絕任命上訴機構的新任法官，藉此迫使WTO的爭端解決機制陷於癱瘓，還批評該組織無力約束北京方面扭曲貿易的經濟模式。