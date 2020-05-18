為走出疫情經濟危機 “法德倡議”支持設立高達五千億歐元的歐盟復蘇基金

法國總統馬克龍和德國總理默克爾周一兩人視頻會議後舉行視頻新聞發布會，共同提出了一項旨在促進經濟復蘇的“法德倡議”（French-German Initiative），支持設立高達五千億歐元的歐盟復蘇基金（recovery fund）。

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這一倡議還需要得到27個歐盟成員國的正式投票通過。一旦成功，它將允許歐盟委員會在金融市場上借入現金，並以撥款（grants）而非借款（loans）的方式分發給有需求的成員國。

歐盟該如何紓解疫情帶來的經濟影響？數周以來，歐盟傳統的兩大核心——法國與德國——始終無法就這一問題達成一致。以何種形式獲得歐盟的資金也是過去幾周里成員國之間僵持不下的話題。如果是各國各自借款的形式，對財政狀況不佳、受災嚴重的南歐國家來說，無疑會進一步加劇債務高企的局勢。疫情之前，意大利就已經由於過高的債務問題屢次跟歐盟發生衝突。

法國一直希望能以歐盟整體的名義在國際金融市場融資以降低債務成本，但一直未能說服德國等財政保守的西北歐國家發行歐洲聯合債券，以幫助意大利西班牙等南歐疫情嚴重國家抵禦經濟衝擊。

德法長期以來一直是推動歐盟一體化的引擎，但一段時間以來，德法兩駕馬車陷於停頓，兩國體制不同，在應對疫情方面的政策表現也各自為政，聯邦制下的德國各州治理疫情更加高效，死亡人數大大低於中央集權制的法國，但法國總統馬克龍身後有意大利西班牙等疫情嚴重國家，所以仍然保持了在歐盟問題上的政治影響力。

有報道說，德法聲明並未透露新倡議可能涵蓋哪些內容，但一位與馬克龍關係密切的消息人士對路透表示，新倡議將涉及公共衛生、經濟復蘇、綠色和數字化轉型、以及產業主權等方面。

本台法語部評論認為：法德兩國在設立五千億歐元歐盟復蘇基金上達成一致，將有助於推動歐盟27國達成一致立場，應對冠狀病毒疫情所帶來的經濟危機。