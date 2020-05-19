世衛大會一致決議 儘快獨立調查世衛疫情應對

世界衛生組織（WHO）的194個成員國，包括美國和中國在內，於周二大會通過了一項決議，要求對衛生組織的新冠狀病毒大流行疫情反應進行“獨立評估”。

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據法新社今天報道稱， 世界衛生組織（WHO）的194個成員國決定儘快對衛生組織的疫情反應進行獨立評估。這一決議案經協商，獲得一致同意，而獨立評估應當是獨立和完整的，包含每一時間段的評估，應儘快公正展開，以期提高應對大流行病提高全球預防能力。

不過，這項仔細審查世衛組織應對Covid-19大流行及其時間順序而採取的措施，其輪廓仍然含糊不清。

世衛組織及其總幹事譚德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus）受到來自美國的不斷壓力，美國指控世衛組織與譚德塞在大流行疫情的應對中犯錯，而去年12月份從中國開始的疫情大流行以來已致全球31.8萬人死亡。

華盛頓指控世衛組織是“中國的傀儡”，美國認為它忽略了台灣關於冠狀病毒嚴重性的預警，並推遲宣布疫情大流行。但該組織拒絕此一指控。

美國總統唐納德·特朗普周二給世衛組織一個月的時間來作重大整改，否則美國威脅退出世衛組織。美國一直是世衛組織傳統上最大的捐助國。

儘管周二在世界衛生大會年會上通過的此一決議並未提及中國，美國卻並未反對。但是，美國仍然懷疑北京隱瞞了一場實驗室的事故，華盛頓一直指控這是疫情大流行的根源，美國並申要完全的透明。

周一，美國衛生大臣亞歷克斯·阿紮爾（Alex Azar）確證，世衛組織應對Covid-19疫情的失敗，造成許多生命的損失，他並要世衛組織更加透明，更加負責。

據法新社說，中國周二為世衛組織救場，稱美國政府正試圖逃避對世衛組織的義務，並抹黑中國抗疫的努力。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）沒有點名譴責了那些無視世衛組織的建議的國家，世衛組織建議系統地測試和隔離，並採取嚴格的身體距離措施。

中國一再回擊美國的指控，認為美國的目的是使人們忘記美國的疫情災難，美國的疫情死亡人數和病例數報90,369人死 ，和150萬個確診案例。

法新社說，世衛組織總幹事譚德塞星期一已經重申，世衛組織就疫情已迅速和經常發出警報，並說他將儘快但在適當的時候發起獨立調查。