德國聯邦議會評估報告：美國沒有法律依據因新冠疫情向中國索賠

美國指責中國隱瞞疫情，甚至要求中國為疫情買單。德國聯邦議會就美國的這一怪誕索賠要求做了評估。結論是：美國沒有理由向中國索賠。但中國的責任還沒有澄清。懲罰中國的措施難以實現。

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據德國《星星》周刊等多份媒體報道，德國聯邦議會的科學服務部就美國向中國索賠的可行性做了一份長達20頁的評估報告，認為美國政府因新冠危機帶來的經濟後果向中國索賠的要求是無法實現的。美國政府的要求既缺乏法律根據，也缺乏理由和實現索賠的可能。

科學服務部還認為，就目前情形來看，誰該為疫情負責，尚還不清楚。美國如想對中國實行制裁，想通過安理會來進行，是不可能的，因為中國在安理會上有否決權。如果美國政府還是要單方對中國施加制裁，那就很可能遭到以牙還牙的回報。而要司法控制這種制裁戰，是很困難的，因為雖然美國個別聯邦州在美國法院對中國提起了訴訟，但美國是不能在自己的法院里審理其他國家的主權行為的。兩個超級大國過招，由於缺乏相應的國際法庭職權，不會有國際法庭來審理。

德國政府已於四月底駁斥了特朗普的索賠要求。“德國政府認為，向中國索求財政賠償的問題不存在。”

委託科學服務部做出評估的德國聯邦議員德姆（Diether Dehm）表示，繼德國政府和很多國際律師之後，德國聯邦議會科學服務部現在也確認，美國總統特朗普向中國提出的怪誕索賠要求缺乏任何法律依據。”德國政府“有責任對華盛頓的狂野西部政策加以堅決的抵制。”