如何評價疫情政策？ 聯合國與世界銀行的標尺調門不盡相同

是從純公共衛生角度看疫情？還是從經濟角度來分析？可說是公說公有理，婆說婆有理，造成史無前例的國際認知對立。例子之一是聯合國與世界銀行分別從各種不同角度來評價發展程度不同國家的疫情和行動標準。

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聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）5月20日接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時說：2019冠狀病毒疾病（COVID-19）（在非洲）擴散的速度，比危機爆發初期預測的還慢。非洲大陸確診病例約8萬8000例，死亡病例不到3000例，在全球超過32萬病故人數中，比例相對低。古特瑞斯他又說，這主要可歸因於“大多數的非洲政府與組織及時採取了非常大膽的預防措施，這可供部分沒有這方面措施的已開發國家借鑒”。

而據法新社報道：在前一天5月19日，世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）警告說，世銀估計2020年全球經濟將萎縮5%，將對全球最貧窮國家帶來嚴峻衝擊。冠狀病毒危機恐使大約6000萬人陷入赤貧，抹掉世銀過去3年針對全球最貧窮國家所做的減貧努力。他說：“我們預測，全球經濟將陷入嚴重衰退。”

聯合國秘書長讚揚非洲國家政府抗擊疫情的措施可供已開發國家學習，但沒具體指出是哪些措施？非洲國家的措施能不能用於歐美國家？也是問題。自疫情爆發以來，聯合國秘書長時常批評歐美髮達國家抗擊疫情不利，甚至以此為世衛組織處理疫情的方式辯護。但反過來，在富有國家與新興經濟體組成的20國集團（G20）與世界富國組成的巴黎俱樂部（Paris Club），上月同意減免2020年世界上最貧窮國家的大部分債務後，聯合國秘書長卻仍嫌不夠。

自從去年底爆發2019冠狀病毒疾病以來，全球迄今已有近500萬人受到感染，超過30萬人病故。截至目前，世銀已向100個國家支出55億美元，協助貧窮國家鞏固陷入困境的衛生系統、經濟和社會服務。世銀承諾在未來15個月內再動支1600億美元緊急援助資金。世銀總裁馬爾帕斯強調，光靠世銀的努力還不夠。

世銀知道：援助窮困國家，最後必須依靠的自然還是那些被聯合國指責防疫不利的富國。富國應該幫助窮國，已成為國際共識。但如果這成國際組織的“政治正確”，既批評富國又要他們出錢，自然也會引發富國內民眾的心理反彈。