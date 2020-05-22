特朗普發推文批評中國外交部發言人表態“愚蠢”

美國總統特朗普5月21日發推文稱，“發言人愚蠢地代表中國發言，拚命企圖轉移其國家給世界造成痛苦和屠殺（的責任）。他對美國和歐洲的虛假信息宣傳和攻擊是一種恥辱。”

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此前，特朗普曾在20日的相關推文中說，“中國某個瘋子剛剛發表一份聲明，指責除中國之外的每個人應為這次病毒負責。這次病毒現在已經奪去了數十萬人的生命”。他續稱，“請向這個笨蛋解釋，造成這場全世界大屠殺的就是‘中國的無能’，不是別的！”另在其21日的推文中，特朗普提到，“發言人愚蠢地代表中國發言，拚命企圖轉移其國家給世界造成痛苦和屠殺（的責任）。他對美國和歐洲的虛假信息宣傳和攻擊是一種恥辱。”

特朗普續稱，“一切都來自高層。它們本可以很容易地阻止瘟疫，但事實並非如此！”他還不忘向其民主黨競選對手，前副總統拜登發起攻擊稱，“中國正進行大規模的虛假宣傳，因為他們迫切地希望讓睡不醒的喬‧拜登贏得總統大選，以便他們像過去數十年來所做的那樣繼續剝削美國，直到我來（才改變這種狀況）！”北京方面，中國外交部發言人趙立堅在21日回答相關提問時表示，“在抗擊疫情的過程中，中國政府始終本着公開、透明、負責任態度。我們堅持用事實說話，擺的是事實，講的是道理。誰全力以赴維護人民生命健康，盡己所能推動國際抗疫合作，相信公道自在人心，世人看得清楚。”