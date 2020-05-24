彭定康牽頭國際200政界人物聯署譴責北京“香港國安法”

北京繞過香港立法會自行為香港訂立國安法，末代港督彭定康為此牽頭200個來自全球23國的政界人物聯署一項聲明，譴責中國。

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彭定康與英國外相聶韋敬（Malcolm Rifkind）發起的聯署聲明指，香港國安法是“對香港自治、法治和基本自由的全面攻擊”，公然違反《中英聯合聲明》，指出“如果國際社會不信北京能在香港問題上信守承諾，人們就難以在其他事情上相信中國的話。”

彭定康表示，聲明顯示國際對中國政府單方面在香港實施國安法的憤慨日增而且越益廣泛，支持聲明的有來自四大洲多國政黨，顯示事態嚴重，亦反映國際一致支持“一國兩制”。

參與聯署者共199人，包括前首相或總理、外長、法律與人權專家、外交家、國會議員等。當中有17位美國國會議員，包括美國共和黨參議員、情報委員會代理主席魯比奧（Marco Rubio）、參議員克魯茲（Ted Cruz）、民主黨眾議員兼眾議院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、眾院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）等。英國則有44位下議院議員、8位上議院議員參與聯署。另外，參與聯署的還有加拿大、澳洲、德國代表，東盟國會議員人權組織主席等亞洲代表、南韓前人權大使等。

魯比奧表示，多個民主國家的議員通過聯署信表達對香港自治和港人的支持，“我們須言出必行，我們的政府亦須保持警覺，隨時對北京違反《中英聯合聲明》作出回應”。

美國參議院外交委員會副主席梅南德茲（Robert Menendez）說：“今天我們全是香港人。所有支持尊重國際法律、規範、行為者，以及所有支持香港人及他們在『一國兩制』下合法追求自治、人權、民主自由者，均有責任在今天發聲，指出北京的所為不能接受。”

彭定康早前接受泰晤士報訪問時指出，他表示香港人被中國出賣，強調英國有責任站起來捍衞香港抵抗中國，認為西方應停止為了中國的虛幻“金礦”，欺騙自己向中國叩頭。