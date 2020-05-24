法律專家指港國安法顛覆國家定義比23條更廣叫口號也有罪

基本法委員會委員陳弘毅23日接受香港傳媒訪問時指出，北京將訂立的“香港國安法”所提及“顛覆國家政權”，比2003年的基本法23條時所涵蓋的範圍更廣，“國家政權”一詞更是包括香港特區政府，日後法例的刑罰會參考03年23條的建議，當年顛覆罪最高刑罰為終身監禁。有資深大律師、人權律師、立法會議員表示，陳弘毅的說法或意味日後市民在遊行高喊“林鄭下台”，隨時被視為顛覆國家政權而坐牢。

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人大以及官媒迄今公布的“香港國安法”只是框架，至於具條體文、執行機制、刑罰、在哪裡審訊等細節尚未公布。基本法委員會委員陳弘毅接受有線和NOW訪問時承認，港版國安法所提及“顛覆國家政權”，比當年草擬23條時的“禁止中央人民政府”，所涵蓋的範圍更大，其中“國家政權”一詞乃包含特區政府，“中央人民政府的含義系指國務院，現在（香港國安法）用‘顛覆國家政權’用語，範圍就會稍為闊過用‘中央人民政府’，就會包括更多機關，包括地方機關，亦包括香港特別行政區政府”。

至於顛覆定義、刑罰，陳弘毅相信人大常委會會參考2003年23條立法建議，也會參考澳門的國家安全法：“內地的顛覆定義，應不會照搬過來香港。”他接受港台訪問亦提到，人大立法時會參考普通法制度，涉及刑事方面不會具追溯力。

2003年的23條立法建議，顛覆罪最高可判終身監禁；澳門的維護國家安全法，顛覆罪可被判監25年，預備犯罪亦可囚3年。陳弘毅又指，國安法實施應不具追溯力，又相信會由本港執法部門及司法機關執行。

資深大律師、公民黨主席梁家傑對於陳弘毅指“顛覆”的定義由中央人民政府，擴展至包括特區政府並不為奇，因為今次的國安法會比18年前23條更辣，要令喊“林鄭下台”口號成為政治紅線。梁告訴蘋果日報：“今次系完全黑箱，由它（人大）直接頒布，它已是為所欲為，（法例）還不有多辣就多辣？所以說（立法後），叫林鄭下台都犯法，我可以話不意外”。

至於過去在香港被視為合法的行為，包括在六四集會中高呼“結束一黨專政”，以及在報紙投稿提出結束中共專制的觀點等，梁家傑認為新法例下也可能“中招”。人權律師文浩正亦同意，如果陳弘毅的說法成真，日後高喊林鄭下台的人士，很有可能會違法。

港大法律學院教授陳文敏亦表示，按中央政府立法習慣，法例都是寫得“廣泛、籠統”，今次國安法所涵蓋的範圍會相比03年23條的草案“闊了、大了”，例如舉旗、叫口號、舉標語等若是針對顛覆政權的行為，都有機會觸犯國安法。他續指在內地組織08憲章、為維權人士辯護都會被視作顛覆國家行為，相信立法後香港都會有類似情況。

至於高叫“林鄭下台”會否違法，陳文敏相信未必；但指“結束一黨專政”、“習近平下台”等口號，立法後很大機會不能再說。本身是大律師的立法會議員楊岳橋指出，如果“國家政權”包括特區政府，單叫林鄭下台竟然要付上刑責的代價，港人的人權自由將蕩然無存。

港版國安法容許中央在港設立負責國家安全的機構，大律師公會主席戴啟思接受有線訪問時質疑這個機構對誰負責，又是否受基本法限制：“令我擔心的是，設立一個獨立機構，它會否是警隊的一部份？如果是一個獨立機構，它們會對何人負責？如果機構由內地機關成立，機構的權力由內地機關賦予，我關注的是這些權力是否與我們的法制相容。”