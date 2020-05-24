港府要求公務員有擔當執行“香港國安法”

由北京直接為香港打造的一套國安法，遭到國際批評甚至譴責，而美國的香港人權及自由法案以及即將提交國會審議的提案，內容更包括制裁任何執行足可損害港人人權和自由法律的官員，為了穩住公務員軍心和士氣，港府取信全港接近18萬公務員，要求拿出“應有的擔當，依法履行維護國家安全的使命和責任”。

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據立場新聞報道，公務員事務局局長聶德權去信全體公務員，強調人大的決定無修改基本法，亦無取代基本法23條，“任何批評‘決定’違反一國兩制，或者令香港變成一國一制都是站不住腳的”。聶在心中表示，“決定”無削弱一國兩制，而是鞏固一國兩制，期望亦深信公務員隊伍作為政府骨幹，“顯示出應有的擔當，依法履行維護國家安全的使命和責任”。

聶德權又指，任何國家來國家安全立法都是國家權力，“國家安全立法屬於中央事權，是無可置疑的”，全國人大的決定有最高權威和法律效力，無修改基本法，亦無取代或排斥基本法二十三條規定，香港應自行立法禁止危害國家安全行為的條文；人大的決定是為了維護國家安全和香港繁榮穩定，只是針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為，以及外國勢力干預香港，“絕不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權”，維護好“一國”，是落實“一國兩制”的前提和基礎，所以人大的做法是鞏固一國兩制。

聶德權指完全明白二十三條多年來“被嚴重污名化”，加上目前香港的政治形勢，有部分市民關注“可以理解”，但相信公務員都明白，以香港的形勢，堵塞香港國家安全法律漏洞，對確保一國兩制“行穩致遠”非常重要，期望、深信公務員會顯示應有的擔當。

有特首林鄭月娥愛將之稱的聶德權，之前是港府政制及內地事務局局長，因涉嫌在解釋基本法二十二條有關中聯辦的定位問題，觸及北京禁忌遭到“問責”而調職到目前的公務員事務局局長一職。