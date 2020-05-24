王毅談台灣問題：奉勸美方丟掉幻想放下政治算計

中國外交部長王毅在5月24日的記者會上當談及台灣問題時表示，台灣問題是中國的內政，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國與所有建交國雙邊關係的政治基礎。他稱，我們堅決反對以防疫合作為幌子與台灣當局開展官方往來，堅決反對違反“一中原則”為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對“台獨”分子“借疫謀獨”予以鼓勵和縱容。

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在5月24日十三屆全國人大三次會議期間，題為“中國外交政策和對外關係”的記者會上，有記者向王毅提問稱：近期，台灣問題在中美關係中更加突出。美台實質性關係有所提升。中方是否擔心涉台問題會對中美關係產生進一步負面影響？

王毅回應說，2300萬台灣民眾是我們的骨肉同胞，我們始終關心台灣島內的疫情變化，牽掛台灣同胞的健康安全。疫情發生以來，我們精心照顧在大陸的台胞，也悉心扶助身在海外的台胞。對於台灣同胞未來的防疫需求，大陸方面會繼續全力以赴。

王毅表示，基於“一個中國原則”，中國政府與世衛組織已就中國台灣地區參與全球衛生事務做出了妥善安排。台灣地區與世衛組織及其成員分享抗疫信息、開展專家合作交流的渠道是完全暢通的，從來不存在什麼技術障礙或者是所謂的防疫缺口。台灣當局罔顧民生福祉，不承認兩岸同屬一個中國的“九二共識”，恰恰是台灣當局自己關閉了兩岸協商處理涉外問題的大門。

王毅強調，台灣問題是中國的內政，“一個中國原則”是國際社會的普遍共識，也是中國與所有建交國雙邊關係的政治基礎。我們堅決反對以防疫合作為幌子與台灣當局開展官方往來，堅決反對違反“一中原則”為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對“台獨”分子“借疫謀獨”予以鼓勵和縱容。兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋。

王毅並指，“我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守‘一個中國原則’和中美三個聯合公報；奉勸美方丟掉不切實際的幻想，放下國內政治的算計；正告美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定決心”。