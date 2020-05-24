王毅：中國無意改變或取代美國 “新冷戰”是開歷史倒車

中國國務委員兼外交部長王毅在當地時間5月24日下午，於十三屆全國人大三次會議期間，就“中國外交政策和對外關係”舉辦記者會並答中外記者提問。他在談及中美關係時表示，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂“新冷戰”，這種危險的做法是在開歷史倒車，兩國各界有識之士都應當站出來予以制止。

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會上有記者提問，中美關係日益緊張，民調顯示美國民眾(對中國)好感度創下歷史新低，中美會加速脫鉤，甚至爆發衝突，您對此怎麼看？是否擔心中美關係進一步惡化？王毅回答稱，中方歷來主張，作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，我們對世界和平與發展都承擔著重大責任，應該本着對人類負責、對歷史負責、對人民負責的態度，認真對待和妥善處理中美關係。中美合則兩利，鬥則俱傷，這是從幾十年來各種經驗教訓中得出的最精闢概括，值得我們雙方謹記在心。

王毅說，“中美社會制度不同，但這是兩國人民各自作出的選擇，應當彼此予以尊重。中美之間確實存在不少分歧，但這並不意味着沒有合作空間。當今世界上幾乎所有全球性挑戰，都有待中美兩個大國協調應對。”他指出，中方願意本着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，與美方共同建設一個協調、合作、穩定的中美關係。他稱，同時，我們也必須維護中國的主權和領土完整，維護自身的正當發展權利，維護中國人民歷經磨難贏得的地位和尊嚴。王毅稱，中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程。

王毅說，“現在要警惕的是，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂‘新冷戰’，這種危險的做法是在開歷史倒車，不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展，危及世界的穩定與繁榮。兩國各界有識之士都應當站出來予以制止。”他強調，為了中美兩國人民的根本和長遠利益，為了人類的未來與福祉，中美雙方應當，也必須找到一條不同社會制度、不同文化背景國家在這個星球上和平共存、互利共贏的相處之道。

此前，美國白宮在20日發表了一份新的對華戰略報告，承認過去幾十年的對華接觸政策已經失敗。報告說，美國決定改變對華策略，採取公開施壓的方法，遏制中國在經濟、軍事、政治等多領域的擴張。這份長達20頁的文件題為《美國對中華人民共和國的戰略方針》。特朗普總統已在周二就這一文件簽字，白宮在周三將其遞交國會。報告對中國的經濟政策、軍事發展、虛假信息散布活動和侵犯人權行為等許多領域的政策提出全面的批評。

美國國務卿蓬佩奧則在這一報告發布前發表談話，並稱，“自從1949年以來，中國一直被一個殘暴的威權政權、一個共產黨政權所統治。幾十年來，我們曾經認為，通過貿易、科學交流和外交接觸、讓他們以發展中國家身份加入世貿組織，會讓這個政權變得更像我們。這並沒有發生。......我們大大低估了北京在意識形態和政治上對自由國家的敵對程度。全世界正在看清這一事實。”

此外，美國國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周四在接受美國之音採訪時，當談到對華戰略時亦提出，在過去幾十年裡，美國支持將中國帶入國際舞台，寄希望中國能夠融入國際秩序，但中國沒有向自由民主的方向發展。她稱，“由於中國共產黨企圖按照對自己有利的方向改變國際體系，特朗普政府將改變往屆政府採取的溫和和被動的方式。”她說，“儘管我們希望找到可以開展合作的領域，我們意識到中國共產黨和習主席只對實力作出回應。當中國違背對世界的承諾時，我們美國有能力對抗中國，我們就會這麼做。”