Stop Covid新冠病毒止步軟件 本周末或啟用

法國數字事務國務秘書塞德里克·奧（Cedric O）今天表示，如果議員們批准，旨在檢測冠狀病毒傳播的Stop Covid（新冠病毒止步）跟蹤應用程序最早將於下周末推出。

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法國數字事務國務秘書塞德里克·奧在周二出版的《費加羅報》上表示："如果議會投票通過，這款跟蹤新冠應用程序本周末可能在蘋果和安卓商店中推出。

Stop Covid（新冠病毒止步）手機應用軟件是進行跟蹤病毒目的設計，是為了更好地控制新冠病毒的傳播，此應用程序旨在讓每個知道被病毒感染的用戶可以警告他們在過去兩周內接觸過的人，以便他們可以採取預防措施。

雖然是在自願前提下使用這款手機跟蹤病毒軟件，但是在民眾擔心自由和個人信息受到侵犯的壓力下，政府選擇本周在國民議會就這一問題進行辯論和表決，然後在參議院進行表決。