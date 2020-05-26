鐘山：經調查確定澳大利亞大麥存在傾銷 堪培拉：不求針鋒相對

中國商務部部長鐘山在5月25日出席兩會記者會時表示，中國對自澳大利亞進口大麥啟動反傾銷、反補貼調查，是依據中國法律和世界貿易組織規則。對此，澳大利亞貿易部長伯明翰（Simon Birmingham ）26日通過聲明回應稱，“這不是有關記賬，或以針鋒相對的方式作出回應”。

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鐘山當天在參加全國人大會議第二場“部長通道”時指出，中國調查機關對這個案子進行了為期一年半的調查，確定澳大利亞大麥存在傾銷、存在補貼，而且對我國的產業造成了實質性損害。鐘山稱，中國對於採取貿易救濟措施是慎重的、剋制的。他稱，中國與澳大利亞建交以來，中國對澳大利亞發起的貿易救濟調查只有這一起，就是澳大利亞大麥反傾銷反補貼案。鐘山談到，同期，澳大利亞對中國發起的貿易救濟調查有100起。其中，今年以來，澳大利亞對華就發起了3起。而中國今年以來沒有對任何一個國家發起貿易救濟調查。他指出，所以，在當前全球疫情蔓延的背景下，我呼籲世界貿易組織成員，要團結抗疫，慎用貿易救濟措施。

對此，伯明翰稍後向天空新聞發表聲明並作出回應。他提出，“這不是有關記下一賬本，或以針鋒相對的方式（tit-for-tat way）作出回應；每個國家關於反傾銷都有屬於自己的體系”。伯明翰稱，“是的，澳大利亞擁有我們使用的一套反傾銷體系，我們作出的決定是開放向世界貿易組織上訴的。”他說，“到目前為止中國還沒有決定就我們的任何決策作出這一步。”他續稱，“不過他們具有這樣做的權利”。此前，伯明翰曾向澳媒透露稱，他曾嘗試與中國貿易官員進行對話，探討分歧，但並未受到中方理睬。

伯明翰續稱，“這一點並未發生改變，繼續讓人失望”。他說，“儘管我們存在分歧，澳大利亞政府將一直積極展開對話；我們認為客服這些分歧的最好方式便是進行溝通。”他指出，“中國已就有關我們大麥工業的反傾銷問題作出了決定，我們則對他們得出相關結論的基礎提出否認”。消息顯示，近年來澳方對中國大多數的貿易怨言都存在於鋼鐵製造業，而不是農產品業。據悉，伯明翰正在對是否向世貿組織就中國宣布對澳大利亞大麥徵收80%關稅的決定提出上訴。另在當天於澳大利亞國家新聞俱樂部舉行的記者會上，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）受採訪時表示，該國的初級商品製造和出口商應該作好與中國交易的風險評估。

莫里森說，“我認為這是一個應該由澳大利亞商業社群作出的判斷”。他說，“他們必須對進行交易的市場安全及相關風險進行斟酌”。此前，澳大利亞聯邦政府和澳洲大麥產業均表示，經仔細調查，否認對中國市場就這一農作物進行的傾銷指控。澳大利亞聯邦政府和大麥產業一併認為，澳大利亞農民在大麥生產領域是全球受到補貼最少的農民之一。伯明翰亦提出，“我們的政府已經就中方所宣稱有關澳大利亞向中國市場傾銷大麥的說法，向北京作出了全方位性的回應”。他並否認有關澳政府優化墨累-達令流域（Murray-Darling Basin）的灌溉系統建設，對中國市場大麥價格構成影響的說法。他強調，澳大利亞的大麥主要產於乾地灌溉，而並非上文提及區域。