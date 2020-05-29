再引爭議 特朗普揚言對示威者開槍

美國明尼阿波利斯市一名非裔男子弗洛伊德近日遭警方壓頸致死，引發群眾連日激烈抗議，美國總統特朗普美國時間昨夜今晨在推特發文，揚言開槍制止暴徒，據特朗普的推文寫道：「這些暴徒正讓佛洛伊德丟臉，我不會允許這種事發生。我剛剛與州長華茲通話，告訴他軍方隨時待命支援。如遇到任何困難，我們就會控制局面；而當搶劫開始，槍聲也將響起。謝謝！」

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據法新社今天報道稱，特朗普揚言對示威者開槍，該發文遭推特隱藏。

美國明尼阿波利斯市一名非裔男子近日遭警方壓頸致死，引發群眾連日激烈抗議，美國總統特朗普今天在推特發文，揚言開槍制止暴徒，但貼文隨後遭推特標示違反「讚頌暴力」規定。

據該報道，推特日前才將兩則特朗普推文標示為「沒有根據」，引發特朗普抨擊推特扼殺言論自由，並簽署行政命令，要求政府機關評估推特等網路媒體對用戶發文應否享有免責保護，試圖削弱社群媒體對內容的審查權力。

美國明尼蘇達州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警方壓頸致死，引發種族緊張，當地連日爆發群眾示威，州長華茲（Tim Walz）今天動用國民兵協助恢復秩序。

據特朗普的推文寫道：「這些暴徒正讓佛洛伊德丟臉，我不會允許這種事發生。我剛剛與州長華茲通話，告訴他軍方隨時待命支援。如遇到任何困難，我們就會控制局面；而當搶劫開始，槍聲也將響起。謝謝！」

該報道說，推特並未將特朗普推文移除，但加以隱藏，並在推文上方標示：「這則推文違反推特對於讚頌暴力行為的規則。不過推特已判定讓人們繼續存取該推文，可能符合公共利益。」

稍早，美國總統特朗普星期四簽署行政命令，試圖限縮推特和臉書等社群媒體公司在他們平台內容方面的免責權。批評人士抨擊此舉是政治報復行為，合法性可疑。

這道行政命令要求政府主管機關評估，網路平台對於數以億計用戶發出的內容，是否應享有免責保護權。一旦施行，此舉會顛覆數十年慣例，將網路平台視為對用戶發出內容有潛在責任的「出版人」。

據特朗普在白宮告訴媒體，他採取行動是因為大型科技公司「已擁有不受約束的權力，可以審查、限制、編輯、形塑、隱藏、更動一般民眾或廣大公眾之間任何型態的通訊。」特朗普說：「我們不能讓這種情況繼續發生。」

法新社說，社群媒體公司一直難以根除假消息，同時繼續對用戶開放平台。網路流傳大量未經證實的內容，促使各公司加強審查行動。

據美國聯邦傳播委員會（FCC）是負責執行這道行政命令的機關之一，民主黨籍委員羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）說：「社群媒體會令人感到泄氣，但這道行政命令不是解答，反而會讓FCC變成總統的言論警察。」