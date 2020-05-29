特朗普杠整推特或雷聲大雨點小 臉書采息事寧人

美國總統特朗普因推文被推特標註事實核查想要限制他所謂的社交媒體審查，有分析此舉只是一種政治博弈，並不會使推特和等公司的法律義務有所改變。據臉書創始人紮克伯格對福克斯新聞稱，“在這個問題上我認為我們的政策和推特不同。”

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據路透社報道，特朗普欲借行政令整治推特，法律專家指但恐怕只是雷聲大雨點小。

該報道稱，根據該新聞社看到的行政令草案指示聯邦政府機構明確230法律條款的範圍。該項法律為社交媒體公司提供保護，使之不必為用戶發布的非法內容承擔責任，同時也可以刪除合法但會引起反感的內容。

法律專家表示，美國聯邦通訊委員會(FCC)是否會接受特朗普在行政令草案中對於230條款的觀點，還不得而知。但即便接受，該機構的監管也不會對法官產生任何有約束力的法律作用，後者掌握法律的實際話語權。

據美國斯坦福大學互聯網法律專家Daphne Keller說，“這份草案有95%的成分屬於政治鬧劇--措辭並無法律依據，也不會產生法律影響。”而美國憲法第一修正案(First Amendment)律師Marc Randazza表示，他認同特朗普對審查的擔憂，但承認該行政命令的大部分不會導致實際的改革。據他指出，“我認為這更多隻是一項領導宣言，或者一項使命宣言，而不是真正將要發生的任何事情的藍圖，”Randazza說。

專家表示，特朗普行政命令草案對第230條的分析與法院的裁決相矛盾，法院的裁決將該法律解讀為提供了廣泛的豁免權。據聖約翰大學的互聯網法律教授Kate Klonick說，“很多行政令都是虛張聲勢，”Kate Klonick說，“它基本上背離了25年的司法判例。”

路透社報道稱，Facebook執行長紮克伯格周四儘力將他的公司與推特、以及推特與美國總統特朗普的爭執拉開距離。特朗普指責社交媒體對保守派存在偏見，但沒有給出證據。在推特首次將特朗普有關郵寄投票的兩則推文貼上事實核查標籤後，特朗普加大了對推特的攻擊力度。

據紮克伯格對福克斯新聞稱，“在這個問題上我認為我們的政策和推特不同。” 這兩個網站都會撤下違反其服務條款的內容，但他說，Facebook的立場“使我們和其他一些科技公司區分開來，對言論自由和觀點表達有更強的保護。”

路透社說，雖然Facebook確實會給有誤導性的帖子貼上標籤，但不會審視政界人士的評論帖，一些議員和民主黨總統競選人拜登稱這一決定幫助謊言在網上傳播。

與推特不同，Facebook將其事實核查工作外包給媒體合作夥伴，並表示自己不持立場。紮克伯格表示，特朗普周二的言論並沒有觸及Facebook的“被認為違反了選民壓制規則”的門檻。

據該報道稱，特朗普仍是在Facebook上支出最多的政治用戶之一，儘管競選廣告只佔Facebook總收入中很小的一部分。