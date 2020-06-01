趙立堅：以三個“堅定不移”回應美方干涉香港事務等問題

針對美國總統特朗普上周五就香港事務等涉及中國話題事件發表的講話，中國外交部發言人趙立堅6月1日在例行記者會上以三個“堅定不移”予以回應。他指出，“美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政、破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對。”

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特朗普5月29日在白宮玫瑰園針對中國發表了政策發言。他指出，鑒於中國對香港自治的破壞，已下令美國行政當局開始取消香港特殊地位的程序，包括取消香港的單獨關稅與旅行區的待遇。他還宣布在大學科研領域和美國金融體系對中國實行限制措施。特朗普並宣布終止美國與世界衛生組織的關係，並稱世界需要中國就新冠病毒問題給出答案。講話中，特朗普稱，“美國希望與中國有開放與建設性的關係，但是實現這種關係需要我們大力捍衛我們的國家利益。中國政府持續違反對我們和對這麼多其它國家許下的諾言。這些明擺的事實不能被忽視或掃到一邊。”

北京方面，有記者在會上提問，“日前，美國總統特朗普發表講話，就香港國家安全立法、新冠肺炎疫情、經貿等問題對中國無端指責，宣布啟動取消香港特殊待遇政策的程序，終止部分中國學生學者入境美國，調查中國公司在美上市的不同做法等。中方對此有何評論？”趙立堅則對此回應稱，“美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政、破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對。”趙立堅重申，“香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機製作出決定，系中國全國人大行使中國憲法賦予的權力，目的是彌補香港特別行政區在國家安全立法方面的缺失，以便更好地貫徹‘一國兩制’，維護香港長期穩定繁榮，任何外國對此無權也不應干涉”。

趙立堅說，“中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹‘一國兩制’方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力違法干預香港事務的決心堅定不移。美方對香港國家安全立法橫加干涉，這完全違背國際法和國際關係基本準則，是註定要失敗的。”他續稱，“中美經貿和教育領域合作的本質是互利共贏。一個時期以來，美方泛化國家安全概念，以莫須有理由惡意打壓中國企業，現在又威脅調查在美上市的中國企業，並出台措施限制中國留學人員赴美簽證，上述做法嚴重違背市場競爭原則，完全違背中美兩國人民開展友好交流的願望，必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。”

趙立堅強調，“新冠肺炎疫情是人類面臨的共同挑戰，各國應當合力應對。當前，國際社會已經形成了反對搞病毒污名化、團結合作抗疫的共識，但美方仍在無端指責中國和世衛組織，企圖藉此轉移美公眾視線、掩蓋自己抗疫不力的真相。這種做法很不道德，也欺騙不了世人。”“中美合則兩利，鬥則俱傷。中方致力於同美方一道努力，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。”趙立堅說，“同時，中方將堅定捍衛自身主權安全發展利益。美方任何損害中方利益的言行都將遭到中方堅決回擊，美方阻擋中國發展壯大的圖謀註定不會得逞。中方敦促美方立即糾正錯誤，摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，慎重妥善處理有關問題，不要在錯誤的道路上越走越遠。”