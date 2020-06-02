澳大利亞總理莫里森接受特朗普G7峰會邀請

自堪培拉方面消息，澳大利亞總理莫里森6月2日向美國總統特朗普表示，澳大利亞將接受美方發出的參加今年七國集團峰會（G7）的邀請。澳大利亞去年曾在東道主法國總統馬克龍的邀請下，以觀察員的身份參與了這一會議。

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特朗普在上周六向媒體表示，他決定將今年於美國舉辦的G7峰會推遲到9月或之後舉行，並會邀請澳大利亞、俄羅斯、韓國和印度的首腦參與此次會議。消息顯示，特朗普在周二當天向莫里森致電並提出這一提議，而後者則接受了來自美方的邀請。澳總理髮言人並在隨後對這一消息加以證實。

莫里森的發言人通過聲明表示，“總理說他對再次接受邀請參加G7峰會感到高興，正如去年被法國總統馬克龍邀請與會一樣”。聲明寫道，“連續第二年參加G7峰會，將為澳大利亞提供另一個重要的機會，以在全球經濟高度不確定的時期促進我們的利益。”聲明稱，“對澳大利亞人來說，重要的是我們與會。”同樣在當天，韓國總統府青瓦台就美國邀請韓國參加七國集團峰會回應稱，這意味着韓國躋身引領世界秩序的領袖之列。

據韓聯社報道，青瓦台發言人康珉碩對美國總統特朗普的上述提議指出，世界外交秩序的新舊轉型可能性增大，如果韓國總統文在寅能出席峰會，這將意味着韓國成為G11或G12等新體系的正式成員，有助於提升國格，維護國家利益。