特朗普提G7+4 趙立堅：針對中國搞小圈子不得人心

中國外交部發言人趙立堅6月2日在例行記者會上就美國總統特朗普有意將原定於6月底舉行的七國集團領導人峰會（G7）推遲到9月，並希望邀請包括俄羅斯、澳大利亞、韓國和印度四國領導人與會時回應說，針對中國搞小圈子不得人心，也不符合有關國家利益。

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美國總統特朗普5月30日在搭乘“空軍一號”時向媒體表示，現在的七國集團架構“已經不能客觀反映世界格局”“極其落後於時代”，他將邀請俄羅斯、韓國、澳大利亞和印度加入，把七國集團擴大為“十國或者十一國集團”，並將於9月召開峰會。目前，特朗普已與俄羅斯總統普京就此通話，但他重邀俄羅斯參與G7峰會的提議遭到了英國和加拿大地反對。英國首相約翰遜發言人表示，準備使用否決權來阻止俄羅斯加入，除非俄羅斯停止其“侵略性和破壞穩定的活動”。加拿大總理特魯多亦指出，俄羅斯“仍然不尊重和無視國際規則”，因此該國被排除在G7之外，日後也將如此。此外，韓國總統文在寅和澳大利亞總理莫里森已經相繼代表本國接受了參與這一峰會的邀請。

當天的記者會上，有記者提問，美國總統特朗普表示將原定於6月底舉行的七國集團領導人峰會推遲到9月或更晚，並希望邀請包括俄羅斯總統普京和澳大利亞、韓國、印度四國領導人蔘會。中方對此有何評論？趙立堅則回應稱，“我們注意到有關情況。中方一貫認為，無論是什麼國際組織或國際會議，都應該有利於增進各國互信，有利於維護多邊主義，都應該有利於促進世界和平與發展，相信這也是世界絕大多數國家的願望。針對中國搞小圈子，不得人心，也不符合有關國家利益。”