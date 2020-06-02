蓬佩奧稱美國考慮歡迎港人來美 北京：香港事務不許外國干涉

美國國務卿蓬佩奧近日在發表講話中表示，美國正在考慮歡迎香港人來美這一選項，以作為對中國推行港版國安法立法的回應。對此，中國外交部發言人趙立堅6月2日回應稱，香港事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。

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據悉，蓬佩奧是在上周五接受華盛頓智庫“美國企業研究所”（American Enterprise Institute）訪問時作出這一表態，而其錄音在本周一被公開。當被問及華盛頓是否考慮歡迎香港人“來這裡發揮他們的企業創造力”時，蓬佩奧回應稱正在考慮。他說，“不知道這會如何發揮作用。如你所知，（香港與）英國的關係不同，這些（香港）人很多都持英國護照，香港與英國之間歷史悠久。這是非常不同的，但我們正在研究它。”他在訪問中，未有具體透露移民限額、簽證等細節。

此外，美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周一亦表明，希望特朗普政府可以儘快確定製裁北京的具體方法。他提出，美國應該參照其他民主國家的做法，向香港人打開大門。麥康奈爾在參議院的講話中說，美國過去對戰爭和共產主義的難民一直像 “燈塔”。他強調應該為香港人民再次採取類似措施。

北京方面，有記者在周二提問，針對中國全國人大通過涉港國安立法，美國務卿蓬佩奧稱，正考慮“歡迎香港人民到美國”。中方對此有何評論？趙立堅則回答說，“中方近來已多次表明在香港問題上的原則立場。香港事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。我們希望美國多做有利於香港穩定繁榮和中美關係發展的事。”