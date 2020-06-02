韓國願出席G7 俄羅斯想先了解細節但英加不歡迎

2020年5月30日，特朗普總統在空軍一號上對記者講話。Le président Donald Trump s'adressant à des journalistes à bord de Air Force One, le 30 mai 2020.

韓國青瓦台發布聲明稱，總統文在寅周一告訴美國總統特朗普，他將接受特朗普的邀請，參加今年的七國集團G7峰會。克里姆林宮則表示，總統普京希望獲知更多信息後再決定是否出席。不過，英國和加拿大現已表示反對俄方與會。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報道指，文在寅在電話中對特朗普表示，他歡迎把其他國家納入G7，並稱在應對全球新冠疫情的當下，此舉將是進步的象徵。

據青瓦台聲明，文在寅稱：“如果能夠在合適的時間，（領導人）會議的舉行可以非常成功，它將是世界回歸常軌的一個訊號。”

5月30日，特朗普宣布，將把原定6月底舉行的G7峰會延期至9月，還說他希望邀請澳大利亞、俄羅斯、韓國、印度參加峰會。

特朗普認為，目前G7的形式是一個“非常過時的國家集團。並不能代表世界的現狀。”

有關特朗普邀請普京參加G7峰會的提議，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一說：“總統普京一向支持對話，就這件事而言，為回復（美方）邀請，我們需要得到更多信息，包括議程和參加峰會的形式，但遺憾的是現在沒有”。

然而，對於美國將俄羅斯重新納入G7的提議，英國和加拿大均表示反對。英國首相約翰遜發言人表示，準備使用否決權來阻止俄羅斯加入，除非俄羅斯停止其“侵略性和破壞穩定的活動”。加拿大總理特魯多則指出，俄羅斯“仍然不尊重和無視國際規則”，因此該國被排除在G7之外，日後也將如此。

七國集團成員包括美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本，因俄羅斯1997年加入，七國集團G7一度變為八國集團G8。2014年烏克蘭危機爆發後，原七國集團成員拒絕以八國集團形式舉行會議，重新舉辦七國集團峰會。