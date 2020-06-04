朝鮮斥美國沒資格就香港或人權問題批評中國

自平壤方面消息，朝鮮勞動黨國際事務發言人6月4日在官方報紙撰文稱，“美國威脅放狗鎮壓國內反種族主義抗議活動，沒資格就香港或人權問題批評中國。”

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路透社的報道指出，一名不具名的朝鮮勞動黨國際事務部門發言人在朝鮮國營報紙刊登文章，抨擊美國國務卿蓬佩奧最近的言論。據悉，蓬佩奧5月31日接受福克斯新聞訪問時說，“中國共產黨最近的行為暗示其決心摧毀西方理念、西方民主、西方價值觀，讓美國處於危險中。”

朝方發言人指，“蓬佩奧有關香港、台灣、人權和貿易爭端的言論一派胡言，是對中共領導層的誹謗。”發言人還談到，“蓬佩奧深陷針對其他國家的間諜和陰謀活動，已經變得無知，甚至難辨太陽從哪裡升起哪裡落下。”發言人並指，美國領導人的這類言論，顯示他們對美國衰落的憂慮。

平壤方面的發言人還提到，美國最近針對警察暴力執法的示威活動，“對極端種族主義者感到憤怒的示威者甚至湧向白宮......這就是美國的現狀，美國自由主義和民主給示威者扣上左派的帽子，還威脅要放狗鎮壓示威者。”

韓聯社的報道分析指，這是自朝鮮最高領導人金正恩於2011年上台以來，朝鮮勞動黨國際事務部首次發表自己的聲明。