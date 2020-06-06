或抗議德國軍費未加夠 特朗普威脅從德裁撤近萬駐軍

據美國媒體透露，美國國防部將在接下來幾個月內大幅刪減超過1/4駐德美軍，相當於9500人。特朗普對北大西洋公約組織成員國提升軍費，增加繳納美國對歐洲的安全保護費比份不力持續不滿，威脅減少在歐洲兵員，德國據信首當其衝。減裁駐德士兵有可能影響北約針對中東以及非洲的戰略計畫。

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據法新社消息，美國擬裁逾1/4駐德兵力，恐衝擊在非洲中東行動。

據「華爾街日報」星期五說，美國國防部將自現有3萬4500名常駐德國軍方人員，大幅刪減9500人。此外，美軍兵力任何時候可於德國境內常駐或暫時輪調的人數，上限擬設在2萬5000人，即現行許可人數的一半。

美方此舉恐使北大西洋公約組織（NATO）保護傘架構下的美國對歐防衛承諾大打折扣，也可能衝擊美國國防部在非洲及中東的行動。

據該報道，目前特朗普政府與歐洲盟國之間正因長期合作協議談不攏而關係緊張。尤其華府不認為德國投入夠多的預算在軍費上。

據白宮國家安全會議（NSC）發言人尤約特（John Ullyot）在聲明中表示，特朗普身為三軍統帥，正重新評估美軍的海外配置，但指出，「美國仍致力於和強大盟邦德國合作，確保彼此的防衛，以及許多其他重要議題」。