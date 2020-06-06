捷克參議長無視中國反對將訪台灣

捷克參議院議長維特齊宣布下周將宣布出訪台灣。台灣外交部今天表示，歡迎維特齊訪台，待維特齊下周召開記者會後，台灣外交部將會正式對外說明。

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據中央社今天報道稱，捷克議長無視中國反對將訪台，台灣外交部表示歡迎。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）無視中國反對，下周將宣布出訪台灣。維特齊接受今天出刊的周刊“反映”（Reflex）訪問時表示，已下定決心訪問台灣，9日將召開記者會，詳細說明訪台規畫，預計今年秋天成行。被問到訪台原因時，維特齊表示，中國再三阻撓前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）和他訪問台灣，反而強化他訪台的意願，他強調，會在任期結束前以捷克參議院議長的身分，正式率團訪台。

報道稱，台灣外交部副發言人崔靜麟對此表示，外交部已多次表示歡迎維特齊訪台，待維特齊下周召開記者會後，外交部將會正式對外說明。

捷克參議院前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原訂2月訪台，卻不幸在出發前猝死；一封由中國大使館署名、威脅他訪台將對捷克企業報復的信，經媒體披露後震驚捷克政壇，捷克總統、總理等政府高層3月中對中國的威脅表示譴責。

中央社說，台灣立法院長游錫堃5月21日也以“誠摯歡迎捷克議長訪問台灣”為題在臉書發文表示，在台灣總統就職連任同日，捷克參議院以壓倒性票數通過決議、支持議長訪台，強烈表達捷克是一個獨立、自由和民主的國家，也竭誠希望維特齊能在疫情過後撥空訪問台灣。