選總統拜登獲民主黨提名資格 邁向與特朗普決戰

美國前副總統拜登獲得民主黨提名角逐總統大選所需的黨代表票數門檻，正式取得提名資格，將在11月與尋求連任的共和黨籍總統特朗普對決。目前拜登競選勢頭穩步上升，新冠病毒疫情，弗洛伊德遭警暴致死引發全美抗議等多個大事件對其更為有利。最新民調顯示拜登民意支持率領先特朗普超過7個百分點。

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據法新社今天報道稱，拜登取得民主黨提名資格，年底與特朗普一決勝負。

美國前副總統拜登是在美國時間昨天稍晚獲得民主黨提名角逐總統大選所需的黨代表票數門檻，正式取得提名資格，將在11月與尋求連任的共和黨籍總統特朗普對決。

據拜登推文寫道：「親愛的大家，今晚我們已達到民主黨提名所需的1991張黨代表票的門檻。我會在接下來的每一天奮戰，爭取你們的支持，以便贏得這場挽救國家之魂的一戰。」

在確定邁過被提名門檻後，拜登發出聲明表示國家需要領導力。據拜登在聲明中說：「這是美國歷史上一段困難時刻。特朗普那種憤怒、分化的政治不是辦法；國家正渴望能人領導，領導力才能團結我們。」

民主黨全國委員會將於8月中舉行全國代表大會，屆時拜登會被正式提名為民主黨的總統候選人。

拜登接下來的挑戰是挑選一位有助拉攏關鍵選民的副手，而他先前已允諾會找女性搭檔；55歲的聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）被認為是熱門人選。

法新社引據「真清晰政治網站」（RealClearPolitics）平均各家民調，拜登目前支持率領先特朗普7.1個百分點。