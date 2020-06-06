非洲裔騷亂成果豐碩：白宮前大街改名，維吉尼亞推倒將軍雕像，舊金山削減警察預算

明尼蘇達州非洲裔男子弗洛伊德(George Floyd)因白人警察暴力執法死亡，引發全國性的非洲裔騷亂，超過一周，取得豐碩成果，這成果不僅僅是一些示威者打砸搶商店，搶走大量財物。

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美國首都華盛頓每天有許多非洲裔聚集在白宮和國會附近，高舉“黑人的命也是命”標語，抗議弗洛伊德死亡。市長包瑟(Muriel Bowser)5日將抗議活動頻繁的白宮前的NW 16街命名為“黑人的命也是命廣場”(Black Lives Matter Plaza)，示威人士在這條馬路上塗寫35英尺的“黑人的命也是命”字樣。包瑟表示，改街名是為提升社會對非洲裔群體生命的關注度，讓美國更加公平。包瑟並再度要求特朗普總統將國民警衛軍從華府撤出，她表示，部署聯邦執法人員會激怒示威者。

在維吉尼亞州的里士滿市（Richmond）有一座羅伯特·李（Robert Lee）將軍的雕像，李將軍是美國南北戰中南方聯盟的總司令，他的雕像一直被認為是“白人至上”和“奴隸制”的象徵。近日，該州決定推倒這座雕像，而李將軍的後代也表示同意。美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，維吉尼亞州州長諾瑟姆（Ralph Northam）表示“這座雕像矗立在這裡很久了，當時就是個錯誤，現在還是個錯誤，是時候把它推倒了。”

舊金山市長布里德（London Breed）日前宣布，將下一財政年度調撥給警方的部分預算改為支援非洲裔社群所需，這使得舊金山成為因反警察暴力示威而刪減警方預算的又一座城市。根據布里德去年遞交的預算案，警方2018至19財政年度預算為6億2980萬元，增至2019至20財年的6億9570萬元，在預算削減後，警方現時年度預算為6億9230萬元。