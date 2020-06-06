韓國瑜遭黜 高雄選民罷官成功

高雄市長韓國瑜罷免案，根據高雄市選舉委員會開票資料，截至下午5時12分，同意票577732票、不同意票16097票，同意票已破門檻57萬4996票，罷免成功。高雄今天早上投票罷官，首波開票消息報同意105不同意7。韓國瑜遭罷免選票定局，但韓國瑜離職前還有司法程序爭訟與定讞。韓國瑜因離開高雄市長職務告假競選總統等爭議遭罷免追打。

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據中央社今天報道稱，罷韓開票同意票過門檻，韓國瑜成史上首名被罷免市長。

前高雄市文化局局長尹立等人發起的“Wecare高雄”認為，韓國瑜當選市長4個月內參選總統，違背責任政治、誠信原則，因此發動罷免，韓國瑜為地方自治史上首被罷免的直轄市長。

稍早報道稱，罷韓開票，罷韓首波開票，同意105不同意7。

台灣自治史上首次直轄市長罷免案、第3屆高雄市長韓國瑜罷免案6日正式投票，上午天氣晴朗，不過午後一度下起大雨，有民眾穿着雨衣到場投票。

高雄市長韓國瑜罷免投票今天下午4時結束，各投開票所隨即開始計票。根據中央選舉委員會最新統計，截至4時33分，罷免同意票有3832票，反對票165票。

根據高雄市選委會5月29日公布的數據，本次罷免案高雄市投票人總數為229萬9981人，四分之一為57萬4996人，同意票若未達此門檻，罷免案否決。