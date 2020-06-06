高雄投票罷免韓國瑜 93萬懟2萬 反親中影重

台灣中選會今天表示，高雄市長韓國瑜罷免案投票人數96萬9259人，投票率42.14%，有效票96萬4141票，同意罷免票數93萬9090票，佔97.4%，不同意罷免票數2萬5051票，佔2.6%；同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，投票結果通過。

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據中央社今天報道稱，罷韓開票結果，同意票93萬9090，投票率42%。

高雄市長韓國瑜確定遭到罷免，罷韓總部外6日傍晚群情激昂，民眾開心拉起民主黃絲帶並熱情歡呼。

擁護韓國瑜的選民對投票結果感到難過。

據中選會下午發布新聞稿指出，韓國瑜罷免案選民229萬9981人，投票人數96萬9259人，投票率42.14%，有效票96萬4141票，同意罷免票數為93萬9090票，佔97.4%；不同意罷免票數2萬5051票，佔2.6%；無效票5118票。

中選會表示，12日將舉行委員會議審查罷免案投票結果，依公職人員選舉罷免法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

據中央社說，高雄市長韓國瑜被罷免，香港眾志秘書長黃之鋒由此反思“一國兩制”的問題，他在社群平台臉書表示“台灣人今天的抉擇正是拒絕一個走進中聯辦、對中共頻頻示好的市長”。