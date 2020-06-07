德國對特朗普欲駐軍裁人表遺憾

德國外交部長馬斯今天對於有報道指美國總統特朗普計畫削減駐德美軍人數表達遺憾，強調密切合作符合兩國利益。有媒體指駐德美軍人數將減少，且未來上限設在2萬5000人。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道，媒體傳特朗普打算削減駐德美軍人數，柏林表達遺憾。但柏林其他高階政治人物則是更加坦率地批評，抨擊這項計畫再對兩國關係構成打擊，還可能衍生安全風險。

據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）5日透露，特朗普已下令五角大廈，把常駐德國的美國軍方人員從現行的3萬4500人大減9500人。這項舉措將大幅削弱美國在北大西洋公約組織（NATO）內對歐洲的防禦承諾，而且似乎讓柏林政府措手不及。據馬斯（Heiko Maas）告訴德國「周日畫報」（Bild am Sonntag）：「萬一出現要撤離部分美軍的情況，我們會留意。」馬斯說，「我們珍惜數十年來與美國武裝部隊擴大合作，這樣做符合兩國利益。」

但馬斯承認在特朗普任內，雙邊關係變得緊繃。他告訴周日畫報：「我們是跨大西洋聯盟的緊密夥伴，但現況複雜。」

報道稱，對於媒體報導駐德美軍人數將減少，且未來上限設在2萬5000人，美國官員未立即證實這項計畫。但特朗普政府與歐洲盟友對長期以來的合作協議意見分歧，關係緊繃。特朗普近年把矛頭特別指向德國，指控這個北約盟友防禦支出不足。