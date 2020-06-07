李柱銘：香港問題是北京要“全面管治“

據中央社報道，針對中國制定“港版國安法“，香港民主派大老李柱銘6月7日表示，北京的作法他難以支持，香港目前的問題是北京要“全面管治香港”。至於基本法第23條未能完成立法，則是港府和建制派的責任。

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李柱銘是香港民主黨創黨主席，他7日在接受電視訪問時作上述表示。4月18日李柱銘曾遭香港警方以“反送中“運動期間“組織及參與未經官方批準的集結”為由逮捕，後被釋放。北京“港版國安法”授權立法通過後，日前有香港民主派人士批評，這與基本法23條“香港應自行立法”的精神不符，被質疑為“忽然擁抱23條”。另有人指，中國強推“港版國安法”，就是因為民主派百般阻撓23條，於是北京繞過香港自行立法。

李柱銘對此指出，香港主權轉移20多年來，一直沒有完成基本法第23條立法，責任在政府及建制派身上，責怪在野陣營將23條“妖魔化”，並不合邏輯。因為民主派根本無法阻止23條立法，關鍵在於香港社會就是不信任建制派。

他說，自己一向反對侵害港人人權自由的法例，但23條損害香港人的結社、言論、新聞自由。若能完全確保23條立法後不傷害人權自由，相信連民主黨也會支持立法。

李柱銘還針對香港年輕人大量參與“反送中”運動指出，年輕人眼見民主普選落空，現行社會結構下也無翻身機會，因此一定會做出一些激烈的行動。

他表示，雖然自己反對暴力，但也同情年輕人的處境。如果香港有民主制度、年輕人從政不會被政治審查，就不會有那麽多人冒生命危險抗爭。

至於“港版國安法”通過後是否會離開香港，李柱銘表示不會，他將繼續留在香港。