韓國瑜戰鬥力最強 國民黨內或挺再選黨主席與台北市長

高雄市長韓國瑜昨天遭到罷免，有國民黨立法委員表示，韓國瑜仍是國民黨內最有戰鬥力的，未來要選黨主席或台北市長都可以；也有人建議韓國瑜先到各地聽聽民眾想法。韓國瑜忠粉指，韓國瑜是國民黨重要的政治資產。目前國民黨黨主席是江啟臣。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，高雄市長韓國瑜遭到罷免，未來動向備受關注，有藍委表示，韓國瑜仍是國民黨內最有戰鬥力的，未來要選黨主席或台北市長都可以；但也有黨內人士建議韓，先到各地聽聽民眾想法。

韓國瑜2018年掀起韓流，但短短不到2年政治生涯大起大落，成為首位遭罷免成功的直轄市長。不過，死忠韓粉仍是他有力的政治資本，卸任市長後會不會射出另一支穿雲箭，角逐明年黨主席改選，備受矚目。

據該報道，對於韓國瑜接下來的動向，與韓國瑜私交甚篤的前立委陳學聖今天表示，對韓國瑜來講，現在都不急，韓國瑜應該會先回雲林過一段家庭生活；至於韓是否會選黨主席，陳學聖則說，一切都在未定之天，個人的意願最重要。

陳學聖說，韓國瑜應先沉澱自己，想想過去2年是怎麼崛起，今天為什麼會掉落，對韓國瑜而言，現在最好的方法不是馬上去找下一步，而是先沉澱下來，大家現在不要去逼韓國瑜的下一步。但他強調，韓國瑜是國民黨重要的政治資產，所以韓國瑜絕對不會缺席的。

報道也引述不願具名的國民黨立委則說，韓國瑜目前仍是國民黨內最有戰鬥力的，所以不能夠就這樣消失，這對國民黨、台灣社會都是一大損失；他認為，這次罷免是政府動用國家機器鋪天蓋地的追殺，是勝之不武，韓國瑜仍有機會，不管是參選下屆黨主席、或是參選台北市長都可以。

國民黨黨內人士表示，韓國瑜現在應先休息，休息過後可以去走訪台灣各地，看看過去在總統大選時幫忙過的好朋友，一一答謝之餘也可聽聽各地對國民黨有何期待；如果走訪各地之後聽到的聲音，是大家期盼韓國瑜選黨主席，屆時可以審慎考慮。