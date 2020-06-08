詢問離岸開戶港人數量暴增

由於國安法引發中美關係趨於緊張，相關諮詢令人更加擔心香港將出現資本外流，也凸顯出對資產流動性的疑慮；過去一年香港受到一連串示威抗議活動的影響。消息指包括滙豐、渣打及花旗集團在內的銀行均見到香港居民諮詢開設離岸帳戶的數量大增，因憂心中國將對香港實施國安法的決定。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，香港居民向跨國銀行詢問離岸開戶的數量暴增。據五位消息人士表示，包括滙豐、渣打及花旗集團在內的銀行均見到香港居民諮詢開設離岸帳戶的數量大增，因憂心中國將對香港實施國安法的決定。其中兩名消息人士指出，滙豐和渣打各見到詢問數量跳增25-30%。這五位消息人士皆直接知悉相關事態，但因未獲得向媒體發言的權限，所以不願具名。

由於國安法引發中美關係趨於緊張，相關諮詢令人更加擔心香港將出現資本外流。美國總統特朗普表示，如果中國推進涉港國安法，他將取消美國法律賦予香港的特殊待遇。

香港金管局力求平息這些擔憂，稱擁有一切保護港元與美元掛鉤的聯繫彙率的必要手段。其中的兩位消息人士稱，在香港有業務的全球主要零售銀行均未看到大規模存款外流現象。他們指出，開設離岸賬戶至少需要一個月時間。

路透社說，滙豐未就離岸賬戶問詢予以置評，不過有發言人稱滙豐“並沒有看到任何大規模資金外流跡象”。渣打發言人稱，曾有客戶詢問過有關離岸賬戶的問題，但並“沒有見到明顯的資本外流”。花旗發言人稱，隨着香港取消新冠疫情相關限制，本地開戶數量有所增加，但並沒有見到資本外流或者離岸賬戶開戶增加。